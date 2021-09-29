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В Сети не узнали Аллу Пугачеву на новом фото: Это совсем другой человек

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
29 сентября, 08:50
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В соцсетях часто обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой. Если обычно новые фото собирают множество комплиментов, то в этот раз новое появлении певицы на публику вызвало неоднозначную реакцию
/ Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_

Алла Пугачева уже давно не выступает. Сейчас певица посвящает все свое время их с Максимом Галкиным детям – Гарри и Лизе. Но и певица не забывает радовать поклонников новыми фото и видео. На днях Алла Борисовна поддержала актрису Юлию Пересильд перед съемками нового фильма, которые пройдут на Международной космической станции. Певица записала обращение для актрисы.

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Но многие поклонники стали обсуждать не обращение Пугачевой, а внешний вид артистки. В одном из-за фан-аккаунтов певицы поклонникам даже начало казаться, что на снимках вовсе не Алла Пугачева.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / Фото: скриншот

  • "Вроде бы Пугачева, а вроде бы и нет"
  • "На Пугачеву не похожа. Лицо совсем другое"
  • "А куда они дели настоящую Пугачеву?"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
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Алла Пугачева не из тех артисток, кто стесняется своего возраста. Недавно певица решила показать, как выглядит без макияжа и фильтров.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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