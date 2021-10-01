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Если бы Ротару пела вживую, была бы популярнее Пугачевой – признание Соседова

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
1 октября, 15:02
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Известный музыкальный критик объяснил, почему Алла Пугачева смогла стать популярнее Софии Ротару
Сергей Соседов объяснил, почему София Ротару пела под фонограмму
Сергей Соседов объяснил, почему София Ротару пела под фонограмму / Фото: Скриншот из YouTube

Сергей Соседов уже говорил, что Алла Пугачева стала популярной только из-за грамотного пиара. По мнению музыкального критика, у главной конкурентки Аллы Борисовны больше хитов. Теперь Соседов в беседе с Vokrug.tv предположил, что и выступления Ротару под фонограмму могли повлиять на ее популярность.

София Ротару подорвала свое здоровье, когда выступала на открытых площадках. Она давала по три концерта в день в каких-то колхозах на ужасной аппаратуре. Конечно, живьем. Настал момент, когда она уже не смогла давать живые концерты, – объяснил музыкальный критик, почему певица стала петь под фанеру.

Из-за сорванного голоса звезде пришлось начать выступать под фонограмму. Однажды на концерте во Дворце спорта в 1977 году произошел неприятный инцидент, когда у Ротару остановилась запись и певицу рассекретили. Был большой скандал и певицу на год отстранили от концертной деятельности.

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Алла Пугачева лишилась главной роли из-за Софии Ротару
Алла Пугачева лишилась главной роли из-за Софии Ротару / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima, facebook.com/sofiarotaru.official

После этого случая София Ротару зареклась петь под фанеру и работала на концертах вживую. Один из концертов певицы закончился вызовом скорой.

Ей сказали, что у нее нет физических сил для двухчасовых концертов. Может настать момент, когда ее уже не спасти. Она стала использовать плюсовую фонограмму. Потом случилась Перестройка, "Ласковый май". Тотальная фанера. Я уверен, если бы Соня Ротару пела вживую сольные концерты, она была бы сегодня первой, а не Пугачева, – заявил Соседов.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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