Как выглядит и что постит в Instagram экс-жена Романа Свечкоренко из Холостячки-2?

Бывшая жена Романа Свечкоренко - что о ней известно? / Фото: instagram.com/svechkorenko, instagram.com/ilonasvechkorenko

Еще во время проекта Злата Огневич попросила блогера и психолога Романа Свечкоренко покинуть шоу, узнав о том, что он еще женат. Роман тогда отметил, что они с супругой женаты лишь "на бумаге", а в реальности уже давно не вместе.

В последнем выпуске шоу Роман принес документ, в котором шла речь о завершающем этапе развода. Однако Злате этого не было достаточно – певица требовала документа о разводе, чего на тот момент Свечкоренко предоставить не мог.

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Что известно о бывшей жене Романа – читайте в нашем материале.

Что мы знаем об экс-супруге Свечкоренко?

Бывшую возлюбленную Романа зовут Илона. Вместе с Романом они прожили в браке 10 лет. У пары есть общий ребенок – дочь Мия. Девочка родилась, когда Роману и Илоне было по 23 года.

Ранее Роман признавался в интервью Анне Олицкой, что роды проходили очень тяжело, после чего у Илоны началась послеродовая депрессия.

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Илона Свечкоренко с дочерью Мией / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

Илона – профессиональная модель. В этой сфере она давно и в своем Instagram-аккаунте девушка делится своим многолетним опытом и раскрывает все тонкости работы в модельном бизнесе. Она также дает советы начинающим моделям.

Илона Свечкоренко работает моделью / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

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По словам девушки, ее карьера началась почти случайно – Илону просто на улице заметил менеджер модельного агентства.

Все сложилось лучшим образом: сначала я работала в Украине, но позже, когда появился определенный опыт, меня пригласили на контракт в Париж. Уже тогда я осознавала, что моделинг — это тяжелая работа, в первую очередь работа над собой, которая приносит мне удовольствие, – пишет в своем Instagram-аккаунте Илона.

Бывшая жена Романа Свечкоренко – Илона Свечкоренко / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

Сейчас Илона продолжает работать моделью, принимая участие в модных фотосессиях. Некоторыми кадрами Свечкоренко делится в соцсетях.

В Instagram Илоны также можно найти кадры с их с Романом дочерью Мией. На некоторых снимках также присутствует и сам Роман.

Роман и Илона Свечкоренко на дне рождения дочери в 2020 году / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

Почему Роман Свечкоренко развелся с женой?

По словам Романа они оба с супругой не могли найти компромисс. У них, как и у многих других людей, возникали бытовые ссоры.

Я устал где-то через лет пять-шесть. Первые мысли (о разводе – Ред.) начали появляться, когда дочери было года три, после сильных конфликтов. Но у меня была и есть безумная любовь к ребенку. И мне понадобился не один год, чтобы смириться с этим – так бывает, люди не подходят друг другу, – рассказывал ранее Роман.

Известно, что сейчас Роман имеет возможность видеться с дочерью и принимает участие в ее воспитании.

Ранее участник "Холостячки 2" Андрей Хветкевич ответил, почему Злата Огневич выгнала его из проекта.