Як виглядає і що постить у Instagram ексдружина Романа Свечкоренка із Холостячки-2?

Колишня дружина Романа Свечкоренка – що про неї відомо? / Фото: instagram.com/svechkorenko, instagram.com/ilonasvechkorenko

Ще під час проєкту Злата Огнєвіч попросила блогера та психолога Романа Свечкоренка залишити шоу, дізнавшись про те, що він ще одружений. Роман тоді зазначив, що вони з дружиною одружені лише "на папері", а насправді вже давно не разом.

В останньому випуску шоу Роман приніс документ, у якому йшлося про завершальний етап розлучення. Проте Златі цього не було достатньо – співачка вимагала документа про розлучення, чого на той момент Свічкоренко надати не міг.

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Що відомо про колишню дружину Романа – читайте у нашому матеріалі.

Що ми знаємо про ексдружину Свічкоренка?

Колишню кохану Романа звуть Ілона. Разом із Романом вони прожили у шлюбі 10 років. У пари є спільна дитина – дочка Мія. Дівчинка народилася, коли Романові та Ілоні було по 23 роки.

Раніше Роман зізнавався в інтерв'ю Анні Оліцькій, що пологи проходили дуже важко, після чого в Ілони почалася післяпологова депресія.

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Ілона Свечкоренко з дочкою Мією / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

Ілона – професійна модель. У цій сфері вона давно і у своєму Instagram-акаунті дівчина ділиться своїм багаторічним досвідом та розкриває всі тонкощі роботи у модельному бізнесі. Вона також дає поради моделям-початківцям.

Ілона Свечкоренко працює моделлю / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

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За словами дівчини, її кар'єра розпочалася майже випадково – Ілону просто на вулиці помітив менеджер модельної агенції.

Все склалося найкращим чином: спочатку я працювала в Україні, але згодом, коли з'явився певний досвід, мене запросили на контракт до Парижа. Вже тоді я усвідомлювала, що моделінг – це важка робота, насамперед робота над собою, яка приносить мені задоволення, – пише у своєму Instagram -акаунті Ілона.

Колишня дружина Романа Свечкоренка – Ілона Свечкоренко / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

Наразі Ілона продовжує працювати моделлю, беручи участь у модних фотосесіях. Деякими кадрами Свічкоренко ділиться у соцмережах.

У Instagram Ілони також можна знайти кадри з їх з Романом донькою Мією. На деяких знімках також є і сам Роман.

Роман та Ілона Свечкоренко на дні народження доньки у 2020 році / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

Чому Роман Свічкоренко розлучився із дружиною?

За словами Романа, вони обоє з дружиною не могли знайти компроміс. В них, як і в багатьох інших людей, виникали побутові сварки.

Я втомився десь за п'ять-шість років. Перші думки (про розлучення – Ред.) почали з'являтися, коли доньці було років зо три, після сильних конфліктів. Але в мене була і є шалена любов до дитини. І мені знадобився не один рік, щоб упокоритися з цим – так буває, люди не підходять одне одному, – розповідав раніше Роман.

Відомо, що зараз Роман має можливість бачитися з дочкою та бере участь у її вихованні.

Раніше учасник "Холостячки 2" Андрій Хветкевич відповів, чому Злата Огнєвіч вигнала його із проєкту.