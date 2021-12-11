Участник Холостячки 2 Хветкевич ответил, почему Злата выгнала его из проекта

Андрей Хветкевич в интервью рассказал, почему ему не удалось завоевать сердце певицы, а также ответил – повторит ли свою попытку

Андрей Хветкевич ответил - есть ли у него будущее со Златой Огневич / Фото: YouTube, instagram.com/zlata.ognevich

Бывший участник второго сезона "Холостячки" Андрей Хветкевич, который недавно стал жертвой кражи, успел познакомить Злату со своей мамой, до того, как прокинуть реалити. Огневич, прощаясь с Андреем, сказала, что пообещала его маме не делать ему больно.

Во время пост-шоу стало известно, что после проекта Зата Огневич и победитель второго сезона Андрей Задворный расстались. Хотел ли бы Хветкевич вновь испытать удачу и добиться расположения холостячки – на этот вопрос он ответил в интервью, опубликованном в YouTube-канале "Олицкая".

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Я понимаю, что Злате я не нужен, она мне четко дала это понять. И если я буду снова пытаться ее добиваться, я думаю, что это будет бессмысленно, – считает Андрей Хветкевич.

По словам Андрея, чтобы стать победителем второго проекта, ему необходимо было вести себя "жестче".