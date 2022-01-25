Как выглядит младшая сестра Ольги Фреймут и что о ней известно: сравниваем фото

Что известно о сестре Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutyulia
Накануне в Instagram Ольга Фреймут, которую захейтили за сексистские правила для дам, опубликовала фотографию со своей младшей сестрой Юлией.
Ведущая редко показывает членов своей семьи в соцсетях и что-либо о них рассказывает.
На селфи сестры Фреймут запечатлены в аэропорту "Борисполь" .
Что известно о Юлии Фреймут
Юлия младше своей сестры на 10 лет. Она продюсер и много лет работает вместе с Ольгой.
Старшая Фреймут рассказывала в интервью, что Юля – особенный и очень близкий для нее человек, а еще она легка на подъем.
Юля очень настойчива. По образованию она дипломат, поэтому легко ведет переговоры. Очень легкая на подъем. Если нужно утром вылетать в Америку – она будет первой стоять на пороге с укладкой, макияжем, чемоданом и улыбкой. Все делает мгновенно – и решение принимает также молниеносно, – призналась Ольга Фреймут.
В 2013 году Юлия вышла замуж, у нее есть дочь Габриэль, которую крестила Ольга.
Напомним, что 15-летняя дочь Ольги Фреймут – Злата Митчел – учится в США. Недавно звездная мама показала совместное фото с ней.