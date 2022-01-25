Як виглядає молодша сестра Ольги Фреймут і що про неї відомо: порівнюємо фото

Що відомо про сестру Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutyulia
Напередодні в Instagram Ольга Фреймут, яку захейтили за сексистські правила для жінок, опублікувала світлину зі своєю молодшою сестрою Юлією
Ведуча рідко показує членів своєї сім'ї у соцмережах і щось про них розповідає.
На селфі сестри Фреймут зображені в аеропорту "Бориспіль".
Що відомо про Юлію Фреймут
Юлія молодша за свою сестру на 10 років. Вона продюсерка і багато років працює разом з Ольгою.
Старша Фреймут розповідала в інтерв'ю, що Юля – особлива і дуже близька для неї людина, а ще вона легка на підйом.
Юля дуже наполеглива. За освітою вона — дипломат, тому легко веде переговори. Дуже легка на підйом. Якщо потрібно зранку вилітати в Америку — вона перша стоятиме на порозі з укладкою, макіяжем, валізою і посмішкою. Все робить миттєво — і рішення приймає також блискавично, – зізналася Ольга Фреймут.
У 2013 році Юлія вийшла заміж, має доньку Габріель, яку хрестила Ольга.
Нагадаємо, що 15-річна донька Ольги Фреймут – Злата Мітчел – навчається у США. Нещодавно зіркова мама показала спільне фото з нею.