Как выглядит самая модная участница второго сезона шоу Маска (фото)

Названо имя самой модной участницы второго сезона шоу "Маска" на телеканале "Украина" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Недавно мы показывали, как выглядит самый сексуальный персонаж "Маски", а теперь предлагаем посмотреть на самую модную участницу проекта.

Художница по костюмам популярного шоу Леся Патока уверяет – звание одного из самых милых участников второго сезона любимого проекта украинцев получит сентиментальная леди – Жирафа.

К созданию этого персонажа мы отнеслись с максимальной любовью! Сам костюм Жирафы создан из плюша, а пятнышки, характерный окрас жираф, были сделаны из пайеток. Это была моя сумасшедшая идея – мне хотелось, чтобы наша героиня полностью придерживалась своего статуса леди и фанатки моды, – поделилась Леся Патока.

Жирафа – самая модная участница шоу "Маска" на телеканале "Украина" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но при создании маски мастера столкнулись с определенной сложностью – голова костюма довольно высокая, поэтому звезде внутри было сложно держать баланс. Так, создатели Жирафы долго искали специальную технологию, благодаря которой участница будет уверенно выходить на сцену. И только затем художники перешли к украшению головы героини.

Специально для Жирафы мы заказали десять париков нежно-розового цвета, из которых сделали её гриву. Затем я постригла её так, чтобы мы с моими феями могли менять персонажу прическу к каждому выпуску. Еще мы купили 10 баллончиков с блестками, чтобы постоянно обновлять сияние её роскошных волос, – рассказала Леся Патока.

Леся Патока / Фото: пресс-служба

Кроме того, Жирафа удивит всех своим необыкновенным взглядом, ведь создатели её одарили глубокими глазами и шикарными ресницами, сделанными из страусиных перьев. А ещё Леся Патока уверяет – на сцене шоу "Маска" Жирафа не раз докажет свой статус "главной модницы проекта".

У нашей Жирафы есть огромное количество модных аксессуаров и даже несколько специальных нарядов, которые мы будем менять. На одно из таких платьев у нас ушло больше 15 метров! А это довольно много как для девочки, – поделилась художница по костюмам.

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer.

Ждите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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