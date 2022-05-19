Как звезда "Дикого ангела" Наталия Орейро стала прислужником дьявола Путина

Рассказываем об одиозных выходках фанатки Путина Натальи Орейро / Фото: Коллаж: Сегодня
Наталья Орейро не скрывает того, что она фанатка путинской России. Знаменитость получила гражданство страны-агрессора , учит русский язык, носит кокошники и хвастается этим публично. Возможно, звезда сериала "Дикий ангел" стала жертвой рашистской пропаганды или просто же она проявляет всю свою циничность и безнравственность. Потому что, как объяснить то, что она продолжает "обожать" РФ в то время, когда солдаты той страны убивают, насилуют и мародерят в независимой Украине.
Сайт "Сегодня" собрал самые шокирующие факты о Наталии Орейро, с помощью которых можно увидеть тенденцию того, как звезда стала прислужником президента-диктатора.
Стала гражданкой России
Осенью прошлого года Наталья Орейро получила от Путина российские гражданство и паспорт. Если сейчас многие звезды российского шоубиза и простые жители страны-агрессора мечтают отречься от российских документов, потому что считают это позором, то для аргентинской знаменитости быть россиянкой – это гордость.
Артистка объясняла свое желание получить гражданство тем, что якобы хочет отблагодарить таким образом своих российских поклонников. Кстати говоря, Орейро лично подала запрос на получение паспорта РФ.
Однажды я пошла в посольство России в Аргентине по разным вопросам. Я так часто путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы я это оформить официально. Я сказала, что для меня это было бы честью, – говорила актриса в одном из интервью.
Звезда даже заявляла, что она "больше россиянка, чем Жерар Депардье". Честно говоря, такой себе повод для гордости.
Кстати, также у Натальи есть паспорта Уругвая и Испании.
Недвижимость в РФ и "российская душа"
После того как Орейро стала гражданкой диктаторской страны, она заявила , что не прочь приобрести дачу на России, когда выйдет на пенсию. Фанатка Путина рассказывала, что приезжает в РФ как к себе домой.
Орейро признавалась, что "домашнюю атмосферу" на России ощутила еще во время первой поездки в Москву в 2001 году.
Я увидела тысячи матрешек, лица которых довольно сильно походили на мое. И тогда я поняла, что вполне могла родиться в России. К тому же у меня российское имя, и поэтому я всегда чувствовала себя внутри этой истории, – говорила кинозвезда.
Любовь к кокошникам
Если вы не знали, то Орейро еще и занимается певческой карьерой. В 2014 году, когда РФ незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса, звезда совершила тур по России под названием "Наша Наташа". Цинизм зашкаливает!
Также знаменитость уже успела выпустить несколько клипов, где она, конечно же, упоминала РФ. Так, в видеоработе на песню United by love 2018 года, которую Орейро написала для Чемпионата мира по футболу, звезда появилась в кокошнике и спела некоторые фразы на русском.
Три года назад Наталья Орейро посвятила клип стране-агрессору – To Russia with Love (В России с любовью). Но вместо признаний в любви путинской РФ, звезда лучше бы противостояла диктаторскому режиму.
Ведение соцсетей на русском
Наталья Орейро учит русский язык, наверное, чтобы также "отблагодарить своих русских поклонников". Свой аккаунт в Instagram звезда ведет на двух языках – испанском и русском.
В соцсети она публикует много фото из разных ивентов, проводимых в РФ. Похоже, что актриса живет в параллельной реальности. Потому что в голове не укладывается, как аргентинская знаменитость может поддерживать кровавый режим?!
Напомним, что в начале апреля Жерар Депардье открыто осудил "друга" Путина за нападение на Украину.
Также недавно свой день рождения праздновал еще один путинист Филипп Киркоров. Мы вспоминали о его наиболее шокирующих выходках.