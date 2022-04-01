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Ой, как неловко получилось! Жерар Депардье открыто осудил "друга" Путина за нападение на Украину

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 13:47
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Похоже, что французский актер все меньше увлекается своим бывшим кумиром – главой Кремля
Жерар Депардье пожертвует деньги украинцам
Жерар Депардье пожертвует деньги украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Жерар Депардье ранее заявлял о своем увлечении Путиным, а в 2013 году еще и получил гражданство РФ. Сейчас же актер встал на сторону правды - он выступает против войны в Украине , хоть и называет ее "братоубийственной".

Более того, кинозвезда изменила мнение о Путине. Депардье назвал его правление "сумасшедшим и непринятым", сообщает Le Figaro.

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При этом актер отметил, что сами граждане России вроде бы не несут ответственности за поступки их президента-агрессора.

Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые бесчинства своих лидеров, таких как Владимир Путин, – высказался Жерар Депардье.

Кроме того, артист сообщил, что пожертвует все доходы от трех запланированных в начале апреля выступлений в Париже "украинским жертвам трагической братоубийственной войны".

Как Жерар Депардье получил паспорт РФ

Французский актер получил российское гражданство в 2013 году. Паспорт ему вручал Владимир Путин в Сочи.

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Тогда он просил российское гражданство в знак протеста против намерений тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда ввести в стране 75% налог на самых богатых граждан.

Актер был прописан в квартире своего друга, бывшего директора Госфильмофонда Николая Бородачева в Саранске.

В 2015 году Украина внесла Жерара Депардье в черный список, закрыв ему въезд на пять лет, в частности из-за его высказываний, в которых актер отрицал существование независимой Украины и считал, нашу страну частью РФ. Сам Депардье не возражал, что делал такие высказывания и с удовольствием говорил о своих дружеских отношениях с Путиным.

Напомним, ранее Роберт Де Ниро высказался о нападении РФ на Украину, выступая перед студентами Кембриджского университета.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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