Какая грация! Владимир Остапчук на высоких каблуках и в смокинге станцевал перед камерами (видео)

Владимир Остапчук удивил талантом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", Instagram: Vladimir Ostapchuk

Участники нового развлекательного шоу "Игры талантов", премьеру которого зрители канала "Украина" увидят уже в следующую субботу, 26 февраля, в 21:00, не перестают удивлять. Так, прямо на съемочной площадке проекта популярный телеведущий Владимир Остапчук станцевал вог!

Этот современный стиль танца характеризуется сочетанием подиумной походки и модельных поз. А исполняют его обычно в обуви на каблуках.

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Ведущий популярных шоу "МАСКА" и "Співають всі!" Владимир Остапчук, который примет участие в проекте "Игры талантов", решил и сам попытаться исполнить этот танец. Он надел мерцающие ботильоны на каблуках и принялся повторять гламурные движения.

Как это ему удалось, смотрите далее.

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Коротко о шоу "Игры талантов

Как сообщалось ранее, ведущим грандиозного шоу канала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде ​​соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Вскоре шоу стартует на ТВ / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на канале "Украина"!

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