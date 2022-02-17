Яка грація! Володимир Остапчук на високих підборах та у смокінгу станцював перед камерами (відео)

Володимир Остапчук здивував талантом / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", Instagram: Vladimir Ostapchuk

Учасники нового розважального шоу "Ігри талантів" , прем'єру якого глядачі каналу "Україна" побачать вже наступної суботи, 26 лютого, о 21:00 , не перестають дивувати. Так, прямо на знімальному майданчику проєкту популярний телеведучий Володимир Остапчук станцював вог!

Цей сучасний стиль танцю характеризується поєднанням подіумної ходи та модельних поз. А виконують його зазвичай у взутті на підборах.

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Ведучий популярних шоу "МАСКА" та "Співають всі!" Володимир Остапчук, який візьме участь у проєкті "Ігри талантів", вирішив і сам спробувати виконати цей танець. Він взув мерехтливі ботильйони на підборах і почав повторювати гламурні рухи.

Як це йому вдалося – дивіться далі.

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Коротко про шоу "Ігри талантів

Як повідомлялося раніше, ведучим грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO , а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, в яких можна заробити 150 тисяч гривень Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

Розважальний проєкт за форматом Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

Скоро шоу стартує на ТБ / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на каналі "Україна"!

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