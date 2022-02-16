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DZIDZIO готовится к очень важному событию: В Испании, Италии, Канаде знают все о моей жизни

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 14:47
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Ведущий грандиозного шоу "Игры талантов", премьера которого состоится уже 26 февраля в 21:00 на телеканале "Украина", мегапопулярный DZIDZIO признался, чем в последнее время занята его голова
DZIDZIO рассказал, как готовится к юбилею своей мамы
DZIDZIO рассказал, как готовится к юбилею своей мамы / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Оказывается, мама артиста скоро отметит юбилей. За кулисами проекта артист рассказал, как будут праздновать событие в известной семье и какие подарки он готовит.

Популярный певец, музыкант, актер, режиссер и продюсер DZIDZIO на съемочной площадке масштабного шоу "Игры талантов" заявил, что сейчас постоянно думает над подарком к маминому юбилею. Ведь на знаменательную дату хочет сделать ей приятный сюрприз.

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Я серьезно готовлюсь к маминому юбилею, но пока не скажу, что именно подарю. Понимаете, хочу, чтобы это был сюрприз, а ведь она за всем следит, все пересматривает, а потом еще репостит знакомым. То есть Италия, Испания, Португалия, Америка, Канада знают все о моей жизни, – комментирует DZIDZIO.

DZIDZIO с мамой
DZIDZIO с мамой / Фото: instagram.com/dzidzio

По словам артиста, ему нелегко выбирать подарок маме, так как он хочет, чтобы это была не только ценная вещь, но и для души:

Вообще-то, я люблю, когда она прямо говорит, что ей нужно. Но иногда пролетает: "Нет, сын, я ничего не хочу". А я за конкретику! Поэтому обращусь еще через вас: "Мама, очень вас прошу, уж скажите конкретно, сколько бы это ни стоило! Я все приготовлю, потому что очень сильно вас люблю!

В этом году Галине Яновне исполняется 60 лет, поэтому неудивительно, что певец так переживает о презенте. Более того, DZIDZIO уже рассматривает вариант особого празднования.

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"Планирую сделать такую хитрость и отпраздновать дважды! Как свадьба – 2 дня. На самом деле я знаю людей, которые празднуют день рождения дважды, через неделю – для родственников и компании и отдельно с любимыми", – поделился ведущий шоу "Игры талантов".

Напомним, развлекательный проект по формату Game of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже два года спустя локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, готовящей адаптацию этого невероятного проекта. Украинская версия будет насчитывать 12 эпизодов.

Смотрите премьеру масштабного шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на телеканале "Украина".

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Ранее мы рассказывали, что DZIDZIO перепел хит Кузьмы.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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