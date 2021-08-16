Каким будет концерт ко Дню Независимости Украины? Режиссер Катя Царик раскрывает секреты

Катя Царик / Фото: пресс-служба

Режиссер-постановщик Катя Царик, которая назвала претензии Бужинской насчет концерта ко Дню Независимости выдумкой, раскрыла некоторые подробности подготовки к предстоящему шоу.

По словам режиссера, огромная технологичная сцена будет разделена на три части, которые символизируют три десятилетия, а музыкальный перформанс объединит старое и новое. Об этом сообщает пресс-служба.

В концерте будет задействовано много технологических приемов и инновационных решений

Катя Царик рассказала, что музыкальная часть шоу будет, безусловно, удивлять. Многие песни прозвучат в новой интерпретации.

Это будет единственный музыкальный перформанс который разбивает время, сочетает старое и новое, создавая будущее. Для каждого номера нашли что-то особенное, неповторимое, свой нюанс, что поддерживает артиста на сцене и раскрывает душу песни. В концерте задействовано очень много различных технологических приемов и инновационных решений. Все они собраны вокруг глубокого содержания украинских песен, которые будут звучать, – рассказала Катя Царик.

По словам режиссера, она и ее команда хотят показать, что наряду с талантливыми артистами в Украине есть невероятные профессионалы в каждой сфере. Поэтому зрителей будут удивлять также и сценой, ее конструкцией, освещением и графикой.

Что означает слоган концерта – Независимость в нашей ДНК?

Большая технологическая сцена будет состоять из трех частей, которые символизируют три десятилетия, и имитирует молекулу ДНК. Пространство между сценами с помощью специальных световых и графических 3-D эффектов смоделирует звена ДНК.

Катя Царик объяснила, что Украина – молодое государство, но зато с многовековой историей.

И то, чего у нас точно не отнять – это талант и жажда независимости. Независимость у нас в крови. Из этого вышел слоган – Независимость в нашей ДНК. Поэтому сцена, на которой будет разворачиваться музыкальное действо, несет в себе определенный смысл, – рассказала режиссер.

Катя Царик раскрыла секреты закулисья концерта ко Дню Независимости Украины / Фото: пресс-служба

Подготовка к шоу ко Дню Независимости идет 24/7

Репетиции начались уже несколько дней назад. Увидев сцену, режиссер сама удивилась тому, насколько она большая.

У нас принимают участие 35 артистов, 60 участников оркестра, более 50 участников балета, у нас около 300 единиц музыкальной техники, тонны конструкций и освещения! Вся команда сейчас работает 24/7 и, кажется, уже стерта грань между днем ​​те ночью, но это команда очень крутых профессионалов, которая готова работать и больше, лишь бы только украинцы получили действительно хороший и грандиозный праздник! – сказала Катя Царик.

Напомним, что шоу состоится на НСК "Олимпийский" в 18:00. На концерте выступят Go_A, "Океан Ельзи", Олег Винник, Руслана и многие другие звезды.

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