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Дело не в русскоязычных песнях: Катя Царик прояснила скандал с Green Grey и концертом ко Дню Независимости

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
5 августа, 15:00
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Легендарная украинская группа Green Grey не будет принимать участия в большом шоу, которое пройдет на "Олимпийском". Ранее музыканты решили, что им отказали из-за русскоязычных песен
Режиссер Катя Царик прокомментировала ситуацию с группой Green Grey
Режиссер Катя Царик прокомментировала ситуацию с группой Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial, instagram.com/katyatsarik

Режиссер Катя Царик поделилась деталями концерта "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України", до которого осталось всего несколько недель.

Среди прочего она заявила, что договоренность о выступлении на шоу с группой Green Grey разорвали из-за видео одного из участников коллектива, которое было выложено в Сеть.

По словам Царик, ролик Green Grey – оскорбление в адрес всех украинцев.

Речь шла не совсем же о законе, речь была о языке. И форма, в которой это было выражено, нас оскорбила. Думаю, оскорбила любого украинца, который уважает свою страну. Нам показалось некорректным такое поведение, поэтому мы приняли решение, что нам друг с другом не по пути, – заявила режиссер.

Катя Царик рассказала о концерте ко Дню Независимости Украины
Катя Царик рассказала о концерте ко Дню Независимости Украины / Фото: instagram.com/katyatsarik

Напомним, в том самом видео Мурик (Дмитрий Муравицкий) весьма резко высказался о законе об украинском языке.

Green Grey объяснили, почему их убрали из концерта ко Дню Независимости
Green Grey объяснили, почему их убрали из концерта ко Дню Независимости / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

При этом до скандала у создателей шоу и Green Grey шли переговоры о постановке, да и сами артисты уже сделали обновленную аранжировку песни и готовили эффектный визуал.

Началась подготовка... обсуждение сценария, выступления с режиссерами, тех. детали с менеджментом... И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! – сообщил ранее Андрей "Diezel" Яценко.

Каким будет концерт "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України"

  • Практически все песни будут звучать на украинском языке.
  • Конферанса, ведущих и перерывов на шоу не будет.
  • Артисты исполнят песни, ставшие символами независимости в разных уголках Украины.
  • Выступления будут сопровождаться хореографией, световым шоу.

На концерте выступят:

  • Сергей Бабкин
  • Ирина Билык
  • Олег Винник
  • Братья Гадюкины
  • Валентин Дитюк
  • Тина Кароль
  • Нина Матвиенко
  • Арсен Мирзоян
  • Наталья Могилевская
  • Людмила Монастырская
  • Океан Ельзи
  • Виктор Павлик
  • Тарас Петриненко
  • Оля Полякова
  • Александр Пономарев
  • Руслана
  • Потап
  • София Ротару
  • СКАЙ
  • СКРЯБИН
  • Кристина Соловий
  • BRUTTO
  • DOROFEEVA
  • DZIDZIO
  • JАMALA
  • KAZKA
  • MONATIK
  • MOZGI
  • Go_A
  • TAYANNA
  • VERKA SERDUCHKA
  • Kyiv Symphony Orchestra
  • Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.

Шоу состоится на НСК "Олимпийский" в 18:00.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

Катя Царик режиссер концерта ко Дню Независимости Украины
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