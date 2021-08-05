Дело не в русскоязычных песнях: Катя Царик прояснила скандал с Green Grey и концертом ко Дню Независимости

Легендарная украинская группа Green Grey не будет принимать участия в большом шоу, которое пройдет на "Олимпийском". Ранее музыканты решили, что им отказали из-за русскоязычных песен

Режиссер Катя Царик прокомментировала ситуацию с группой Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial, instagram.com/katyatsarik

Режиссер Катя Царик поделилась деталями концерта "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України", до которого осталось всего несколько недель.

Среди прочего она заявила, что договоренность о выступлении на шоу с группой Green Grey разорвали из-за видео одного из участников коллектива, которое было выложено в Сеть.

По словам Царик, ролик Green Grey – оскорбление в адрес всех украинцев.

Речь шла не совсем же о законе, речь была о языке. И форма, в которой это было выражено, нас оскорбила. Думаю, оскорбила любого украинца, который уважает свою страну. Нам показалось некорректным такое поведение, поэтому мы приняли решение, что нам друг с другом не по пути, – заявила режиссер.

Катя Царик рассказала о концерте ко Дню Независимости Украины / Фото: instagram.com/katyatsarik

Напомним, в том самом видео Мурик (Дмитрий Муравицкий) весьма резко высказался о законе об украинском языке.

Green Grey объяснили, почему их убрали из концерта ко Дню Независимости / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

При этом до скандала у создателей шоу и Green Grey шли переговоры о постановке, да и сами артисты уже сделали обновленную аранжировку песни и готовили эффектный визуал.

Началась подготовка... обсуждение сценария, выступления с режиссерами, тех. детали с менеджментом... И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! – сообщил ранее Андрей "Diezel" Яценко.

Каким будет концерт "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України"

Практически все песни будут звучать на украинском языке.

Конферанса, ведущих и перерывов на шоу не будет.

Артисты исполнят песни, ставшие символами независимости в разных уголках Украины.

Выступления будут сопровождаться хореографией, световым шоу.

На концерте выступят:

Сергей Бабкин

Ирина Билык

Олег Винник

Братья Гадюкины

Валентин Дитюк

Тина Кароль

Нина Матвиенко

Арсен Мирзоян

Наталья Могилевская

Людмила Монастырская

Океан Ельзи

Виктор Павлик

Тарас Петриненко

Оля Полякова

Александр Пономарев

Руслана

Потап

София Ротару

СКАЙ

СКРЯБИН

Кристина Соловий

BRUTTO

DOROFEEVA

DZIDZIO

JАMALA

KAZKA

MONATIK

MOZGI

Go_A

TAYANNA

VERKA SERDUCHKA

Kyiv Symphony Orchestra

Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.

Шоу состоится на НСК "Олимпийский" в 18:00.

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