Катя Царик назвала претензии Бужинской по поводу концерта ко Дню Независимости выдумкой

Режиссер праздничного шоу утверждает, что не говорила ничего из того, что озвучила в недавнем интервью Бужинская

Катя Царик прокомментировала слова Кати Бужинской о концерте ко Дню Независимости / Фото: instagram.com/katyatsarik

Накануне Екатерина Бужинская заявила, что ее "вычеркнули" из истории украинской музыки, не пригласив участвовать в концерте ко Дню Независимости Украины на НСК "Олимпийский".

Реклама

По словам Бужинской, она обращалась к режиссеру шоу с просьбой включить песню "Україна – це ми!" в программу, но певице отказали, а еще попросили "не морочить голову",

Катя Царик прояснила ситуацию, прокомментировав слова певицы.

28 июля я получила от нее сообщение в мессенджере о том, что она сожалеет, что ее песня не прозвучит на концерте ко Дню Независимости. На что Екатерина не получила никакого ответа. Поэтому ее слова о том, что я просила не морочить голову и все решено – абсолютная выдумка, – говорит Катя Царик в комментарии Life Сегодня.

Режиссер объяснила, что они с командой выбирали для концерта именно те песни, которые будут понятны любому украинцу.

24 августа прозвучат песни, которые творили историю нашей страны, которые можно назвать знаковыми и действительно легендарными, – добавила Царик.

Кто будет участвовать в концерте

Сергей Бабкин

Ирина Билык

Олег Винник

Братья Гадюкины

Валентин Дитюк

Тина Кароль

Нина Матвиенко

Арсен Мирзоян

Наталья Могилевская

Людмила Монастырская

Океан Ельзи

Виктор Павлик

Тарас Петриненко

Оля Полякова

Александр Пономарев

Руслана

Потап

София Ротару

СКАЙ

СКРЯБИН

Кристина Соловий

BRUTTO

DOROFEEVA

DZIDZIO

JАMALA

KAZKA

MONATIK

MOZGI

Go_A

TAYANNA

VERKA SERDUCHKA

Kyiv Symphony Orchestra

Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.

Смотрите, как в прошлом году ко Дню Независимости снимали концерт, который готовил телеканал "Украина":

Реклама

Еще новости по теме: