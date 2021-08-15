Катя Царик назвала претензии Бужинской по поводу концерта ко Дню Независимости выдумкой

Накануне Екатерина Бужинская заявила, что ее "вычеркнули" из истории украинской музыки, не пригласив участвовать в концерте ко Дню Независимости Украины на НСК "Олимпийский".
По словам Бужинской, она обращалась к режиссеру шоу с просьбой включить песню "Україна – це ми!" в программу, но певице отказали, а еще попросили "не морочить голову",
Катя Царик прояснила ситуацию, прокомментировав слова певицы.
28 июля я получила от нее сообщение в мессенджере о том, что она сожалеет, что ее песня не прозвучит на концерте ко Дню Независимости. На что Екатерина не получила никакого ответа. Поэтому ее слова о том, что я просила не морочить голову и все решено – абсолютная выдумка, – говорит Катя Царик в комментарии Life Сегодня.
Режиссер объяснила, что они с командой выбирали для концерта именно те песни, которые будут понятны любому украинцу.
24 августа прозвучат песни, которые творили историю нашей страны, которые можно назвать знаковыми и действительно легендарными, – добавила Царик.
Кто будет участвовать в концерте
- Сергей Бабкин
- Ирина Билык
- Олег Винник
- Братья Гадюкины
- Валентин Дитюк
- Тина Кароль
- Нина Матвиенко
- Арсен Мирзоян
- Наталья Могилевская
- Людмила Монастырская
- Океан Ельзи
- Виктор Павлик
- Тарас Петриненко
- Оля Полякова
- Александр Пономарев
- Руслана
- Потап
- София Ротару
- СКАЙ
- СКРЯБИН
- Кристина Соловий
- BRUTTO
- DOROFEEVA
- DZIDZIO
- JАMALA
- KAZKA
- MONATIK
- MOZGI
- Go_A
- TAYANNA
- VERKA SERDUCHKA
- Kyiv Symphony Orchestra
- Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.
Смотрите, как в прошлом году ко Дню Независимости снимали концерт, который готовил телеканал "Украина":
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