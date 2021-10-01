Каковы шансы Украины на Оскаре-2022? Мы расспросили у Наталки Ворожбит

Наталка Ворожбит о своей киноленту "Плохие дороги" и как ее могут воспринять в США / Фото: facebook.com/BadRoads2020

В этом году за "Оскар" может побороться украинская драма "Погані дороги" режиссера Наталки Ворожбит. Сейчас фильм ждет оскаровская промо-кампания, следующий этап – борьба за попадание в лонг-лист, затем – шорт-лист. Только после этого, 2 февраля 2022 года, будут объявлены основные номинанты.

Дебютант в режиссуре, но уже опытный сценарист и драматург Наталка Ворожбит известна зрителям по сериалу "Кайдашева сім'я", картинам "Киборги" и "Дике поле". Фильм "Погані дороги" получил престижную награду в категории "Самый инновационный фильм" на Венецианском кинофестивале в прошлом году.

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"Сегодня" узнали у Наталки Ворожбит о том, в чем существенно отличаются американские и украинские фильмы, которые претендуют на "Оскар" и почему наше кино может вызывать эмпатию у американских зрителей.

Справка о фильме:

Драма "Погані дороги" основана на пьесе, которая, в свою очередь, базируется на реальных историях, записанных Наталкой Ворожбит во время поездок на Донбасс.

Впервые пьеса была поставлена в Лондонском театре Royal Court в 2017 году, а уже в 2019 году победила на Фестивале-Премии "ГРА".

В основе сюжета фильма – четыре новеллы, которые объединены темой дорог Востока Украины, а действие разворачивается в 2015 году.

Украинское кино может соревноваться рядом с работами именитых режиссеров

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В прошлом году в категории "Лучший фильм на иностранном языке" победила трагикомедия "Еще по одной" знаменитого датского режиссера Томаса Винтерберга. Наталка Ворожбит смотрела эту картину и говорит – это чудесное, легкое и одновременно глубокое кино.

Это режиссер с большой крутой фильмографией и мне сейчас странно осознавать, что мой дебют может соперничать с работами режиссеров такого уровня. Но потом вспоминаю, что у нас вообще очень молодое кино и не было предпосылок, чтобы сейчас за "Оскар" боролись наши классики. Поэтому не стоит сильно комплексовать. Главное, что есть процесс и движение, – рассказывает Наталка Ворожбит.

Кадр из фильма "Погані дороги" / Фото: Скриншот из YouTube

Наше кино способно вызвать эмпатию у американского зрителя

Так или иначе фильмы-номинанты и лауреаты "Оскара" всегда резонируют с актуальными событиями в мире. Но все же, американцы и украинцы закладывают разную "боль", переживания в свои картины. По словам Наталки Ворожбит, почти каждый украинский фильм о войне.

Американцы не воюют на территории США с оккупантами. Это не значит, что у них нет других проблем, но их "боль" действительно другая. Почти каждый наш фильм именно о войне, мы как бы застряли в каком-то средневековье, в то время как значительная часть мира волнуется о гендерных правах, экологии, и тому подобное... Но наше отчаяние так велико, что способно, мне кажется, вызвать эмпатию. К тому же войны горят сейчас во многих точках мира, а люди боятся войны на генетическом уровне, так как все когда-то так или иначе пережили ее.

Несмотря на это, по словам режиссера, при всех различиях у нас много общего с американцами, если, конечно, речь идет не о бюджетах и школе кино.

Американцы увидят в фильме не политику, а общечеловеческий фактор

В "Поганих дорогах" Наталка Ворожбит не героизирует украинских военных, и в то же время не демонизирует местное население и боевиков. Украинцам, конечно же, понятен весь контекст и "кто есть кто", но главное в фильме – это обыкновенные человеческие истории. Именно этим и может отличиться восприятие фильма украинцами и американцами.

Они не будут искать и оценивать идеологическую составляющую фильма, а больше общечеловеческую, психологическую. Будут примерять на себя драматические ситуации, в которых оказываются мои герои и это узнавание их приблизит скорее к пониманию нас, чем политический контекст, – говорит режиссер.

Кадр из фильма "Плохие дороги" / Фото: pro.festivalscope.com

Какие шансы у Украины на "Оскаре" в 2022 году?

Точно предсказать для Украины попадание в шорт-лист, а тем более и основной список номинантов – невозможно.

Сама же Наталка Ворожбит считает, что на любом конкурсе все зависит от множества составляющих.

Я считаю, что любые конкурсы – это лоторея, совпадение случайных обстоятельств, людей, тенденций, вкусов, – это все я даже не пытаюсь анализировать, потому что есть чем заниматься кроме этого, – комментирует режиссер.

Кадр из фильма "Погані дороги" / Фото: пресс-служба

"Погані дороги" для українців – это о родных маме и папе

В последние годы украинские фильмы все чаще участвуют в престижных мировых кинофестивалях, получают награды и побеждают на кинопремиях. Но среди украинцев эти фильмы не приобретают большой резонанс. Режиссер отмечает, что на кинофестивалях награды получают авторские ленты, чаще всего тяжелые и драматические по содержанию.

Украинцы не хотят страдать в кинотеатрах, их можно понять и это отношение вряд ли сильно изменится. Мы ходим в кино, чтобы переключиться, познать новый мир, даже если он болезненный. Мы достаточно отстраненные, чтобы понять и принять боль, например, сирийца и поэтому принятие проработать свою травму, – рассказывает Наталка Ворожбит.

Тем не менее отношение зрителей к отечественному кинематографу постепенно меняется.

Когда ты приходишь в кинотеатр, а там о твоих родных маме и папе, и никакой дистанции – это невыносимо. А "Плохие дороги" для украинцев – это о родных маме и папе, – говорит Наталка Ворожбит.

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