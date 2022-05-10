Kalush Orchestra зажгли! Украина выступила в первом полуфинале Евровидения-2022

Kalush Orchestra выступили в первом полуфинале Евровидение-2022 / Фото: Скриншот из YouTube

Сегодня в Турине проходит первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022. Украинская группа Kalush Orchestra на сцене вокального состязания исполнили хит Stefania.

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Во время выступления украинских музыкантов зрительный зал взорвался от восторженных возгласов – еврофаны аплодировали стоя и махали в воздухе сине-желтыми флагами.

Скриншот: EurovisionSongContest

Скриншот: EurovisionSongContest

Kalush Orchestra покорили европейских слушателей еще до начала конкурса и на открытии Евровидения-2022 собрали все овации зрителей. А композиция Stefania пришлась по душе и другим участникам конкурса – финская рок-группа The Rasmus перепели трек украинских конкурентов.

Скриншот: EurovisionSongContest

В первом полуфинале за место под солнцем боролись 17 талантливых артистов. Отметим, что именно украинцам букмекеры прогнозируют не просто попадание в финал, а победу на конкурсе!

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Как проголосовать на Евровидении 2022

В первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете. Стоимость отправки с украинских операторов – 5,31 грн. с учетом НДФ и ПФ.

Украинцы за границей могут поддержать наших представителей из номера мобильного оператора страны, в которой они находятся.