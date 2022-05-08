Это нужно услышать! The Rasmus перепели трек группы Kalush Orchestra – Stefania

Финской рок-группе тоже пришлась по душе песня украинского коллектива, с которой они будут выступать на сцене "Евровидения-2022"

The Rasmus перепели Kalush Orchestra

Популярная группа The Rasmus в этом году будет представлять Финляндию на песенном конкурсе "Евровидение". Накануне коллектив вместе с другими участниками соревнования выступал на концерте в Мадриде, где выразил свою поддержку Украине.

На днях участники The Rasmus решили исполнить украиноязычную песню своих конкурентов Kalush Orchestra. В Instastories музыканты опубликовали видео, где они во время автомобильной поездки спели припев Stefania.

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Кстати, Kalush Orchestra уже прокомментировал исполнение их трека, написав в Instastories: "Расмус поет наш трек в тачке. Норм".

Скриншот Instagram

Напомним, "Евровидение-2022" состоится в итальянском городе Турин. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Представители Украины выступят в первом полуфинале.

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Согласно прогнозам букмекеров, у Kalush Orchestra больше всего шансов попасть в финал. В то же время The Rasmus занимает 14-е место в рейтинге экспертов.

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