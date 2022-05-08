Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Умер Дяченко

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Это нужно услышать! The Rasmus перепели трек группы Kalush Orchestra – Stefania

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 мая, 11:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Финской рок-группе тоже пришлась по душе песня украинского коллектива, с которой они будут выступать на сцене "Евровидения-2022"
The Rasmus перепели Kalush Orchestra
The Rasmus перепели Kalush Orchestra

Популярная группа The Rasmus в этом году будет представлять Финляндию на песенном конкурсе "Евровидение". Накануне коллектив вместе с другими участниками соревнования выступал на концерте в Мадриде, где выразил свою поддержку Украине.

На днях участники The Rasmus решили исполнить украиноязычную песню своих конкурентов Kalush Orchestra. В Instastories музыканты опубликовали видео, где они во время автомобильной поездки спели припев Stefania.

Реклама

Кстати, Kalush Orchestra уже прокомментировал исполнение их трека, написав в Instastories: "Расмус поет наш трек в тачке. Норм".

Скриншот Instagram

Напомним, "Евровидение-2022" состоится в итальянском городе Турин. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Представители Украины выступят в первом полуфинале.

Реклама

Согласно прогнозам букмекеров, у Kalush Orchestra больше всего шансов попасть в финал. В то же время The Rasmus занимает 14-е место в рейтинге экспертов.

Ранее мы также писали о ТОП-5 фаворитах "Евровидения-2022", о которых говорит весь мир.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять