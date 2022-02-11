Камалия не заплатила стилисту? Мать артистки раскрыла подробности скандала

Инна Шмаренкова прокомментировала заявления стилистки касательно Камалии. / Фото: Instagram

На днях стилистка София Неведомая рассказала, что уже несколько месяцев не может получить деньги за костюмы, которые она со швеей пошили для съемок клипа Камалии. Девушке якобы за работу должны были дать 500 долларов, а выплатили всего 100 долларов, обещав потом доплатить.

В то же время мама Камалии в комментарии "Сегодня" заявила, что это София кинула певицу, ведь она не успела вовремя пошить ей костюм для съемок клипа.

Реклама

Она нас кинула. Она на клип даже не успела нам сшить костюмы. Мы все еще ждем когда она нам сшьет комбинезон и тогда мы заплатим. Но ее портниха заболела коронавирусом, и она не успела сделать нам тот комбинезон. Камалия согласилась, что они потом переделают концертные наряды и мы выкупим его у них. Но они не успели сделать одежду на клипы, – объяснила нам Инна Шмаренкова.

Камалия с мамой. / Фото: Instagram

По словам мамы Камалии, "у нех не было отношений с Софией и ее швеей, потому что их нанимал режиссер" . Также Шмаренкова отметила, что потом их стилист Женя нанял другую девочку из Днепра, которая сделала платье для артистки.

Мы ни в чем не виноваты. Она (София, – Ред.) решила на Камалии сделать пиар. Камалия никому в Украине не должна ни копейки, напротив, она свои деньги отдает людям. София вообще не работала и ее даже на площадке не было, я даже не знаю как таковое режиссер потерпел. Она Камалию обманула, сказала что приедет на примерку, но не приехала, – добавила Шмаренкова.

Камалия у себя в соцсетях пока никак не прокомментировал пост Софии.

Реклама

Напомним, ранее стало известно, что Регина Тодоренко не заплатила писательнице, работавшей над ее детской книгой.