Камалія не заплатила стилісту? Мати артистки розкрила подробиці скандалу

Інна Шмаренкова прокоментувала заяви стилістки щодо Камалії. / Фото: Instagram

Днями стилістка Софія Невєдома розповіла, що вже кілька місяців не може отримати гроші за костюми, які вона зі швачкою пошили для зйомок кліпу Камалії. Дівчині нібито за роботу мали дати 500 доларів, а виплатили лише 100 доларів, обіцявши потім доплатити.

Водночас мама Камалії у коментарі "Сьогодні" заявила, що це Софія кинула співачку, адже вона не встигла вчасно пошити їй костюм для зйомок кліпу.

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Вона нас кинула. Вона на кліп навіть не встигла нам пошити костюми. Ми досі чекаємо коли вона нам пошиє комбінезон і тоді ми заплатимо. Але її кравчиня захворіла на коронавірус, і вона не встигла зробити нам той комбінезон. Камалія погодилась, що вони потім перероблять концертне вбрання і ми викупимо його в них. Але вони не встигли зробити на кліпи, – пояснила нам Інна Шмаренкова.

Камалія з мамою. / Фото: Instagram

За словами мами Камалії, "вони не мали стосунків з Софією та її швачкою, бо їх наймав режисер". Також Шмаренкова запевнила, що потім їхній стиліст Женя найняв іншу дівчинку з Дніпра, яка вже зробила сукню для артистки.

Ми в нічому не винні. Вона (Софія, – Ред.) вирішила на Камалії зробити піар. Камалія нікому в Україні не винна ні копійки, навпаки, вона свої гроші відає людям. Софія взагалі не працювала і її навіть на майданчику не було, я навіть не знаю як таке режисер потерпів. Вона Камалію обдурила, сказала що приїде на примірку але не приїхала, – додала Шмаренкова.

Камалія у себе в соцмережах поки що ніяк не прокоментував пост Софії.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Регіна Тодоренко не заплатила письменниці, яка працювала над її дитячою книгою.