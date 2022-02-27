Камалия пожелала Путину "гореть в огне": видео

Камалия призвала россиян прекратить войну. / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Все наши знаменитости в Сети делятся своими переживаниями и поддерживают народ. Раньше Каменских призвала матерей из Беларуси и РФ не отпускать сыновей на войну, теперь же эмоционально высказалась певица Камалия.

В Instagram артистка поделилась видео, где она, плача, рассказала, что сегодня над ее домом в Буче Киевской области пролетела ракета.

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Также Камалия заявила, что путинские захватчики – "сволочи, а Путин, с*ка, проклят, и пусть он горит в огне".

Это конец света! Остановите войну! Русские, не молчите! Вставайте на защиту свободы и мира! Это же надо быть такими демонами, что даже не пустить хозяев и конюхов накормить и напоить своих коней? Конюшня – это стратегический объект! Зачем вы ее оцепили своими российскими танками? Зачем вы бомбите и убиваете мирное население? Зачем отбираете у нас земли? – эмоционально выразилась певица.

Напомним, ранее Оля Полякова обратилась ко всем "думающим" россиянам. Также Дорофеева попросила фанатов из РФ повлиять на ситуацию.