Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Егоровой

Что с королевой?

План Бобула

Близнецы Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Не отпускайте ваших сыновей на верную смерть! Настя Каменских обратилась к матерям из Беларуси и РФ

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 февраля, 17:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские звезды продолжают призывать прекратить войну в нашей стране
Настя Каменских обратилась к белорусским и российским матерям.
Настя Каменских обратилась к белорусским и российским матерям. / Фото: instagram.com/kamenskux

Уже четвертый день украинские военные защищают нашу страну от российских захватчиков. Тем временем, украинские звезды вместе со всеми соотечественниками переживают за страну и призывают к прекращению войны.

В Instagram Настя Каменских опубликовала трогательное видеообращение. Певица со слезами на глазах призвала матерей из Беларуси и России не отпускать своих сыновей на верную смерть:

Реклама

Умоляем! Не отпускайте ваших детей, ваших сыновей, на верную смерть! Не отпускайте их воевать против людей Украины! Умоляем, давайте остановим эту войну! У нас в Украине смертельная ситуация! Не пускайте! Спасите и ваших детей, и наших!, – заявила знаменитость.

Недавно Каменских опубликовала еще одно видеообращение, в котором призвала звезд российского шоубиза не просто писать посты с хештегом "Нет войне", а делать что-то еще, ведь одними публикациями в соцсетях войну не остановить!

Реклама

Также певица показывала фолловерам в соцсети ряд задержанных в Украине пленных солдат из РФ. Таким образом, Настя открывала глаза на правду людям, которые до сих пор не верят в войну.

Те, кто считает, что дети России на учениях, а не отправлены в Украину! Те, кто думает, что Украина сама на себя напала! Те, кто думают, что мир создается такой ценой! Или это цена мира? Нет! Спасать Украину не нужно! Спасать надо тех, кто этого не видит! Мы, Украина, не хотим этого! Мы хотим мира! Мы хотим покоя и добра в любой стране мира! Мы – за мир!

На днях Потап призвал Россию прекратить войну против Украины. Также Дорофеева попросила российских фанатов повлиять на ситуацию.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
27 февраля. Элизабет Роузмонд Тейлор. Ровно 90 лет назад в этот день родилась первая актриса, чей гонорар за роль в фильме составил миллион долларов…
История дня - за минуту
Тогда и сейчас
Узнаете на этом фото 2006 года Олю Полякову?
Больше фото
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять