Не отпускайте ваших сыновей на верную смерть! Настя Каменских обратилась к матерям из Беларуси и РФ

Украинские звезды продолжают призывать прекратить войну в нашей стране

Настя Каменских обратилась к белорусским и российским матерям. / Фото: instagram.com/kamenskux

Уже четвертый день украинские военные защищают нашу страну от российских захватчиков. Тем временем, украинские звезды вместе со всеми соотечественниками переживают за страну и призывают к прекращению войны.

В Instagram Настя Каменских опубликовала трогательное видеообращение. Певица со слезами на глазах призвала матерей из Беларуси и России не отпускать своих сыновей на верную смерть:

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Умоляем! Не отпускайте ваших детей, ваших сыновей, на верную смерть! Не отпускайте их воевать против людей Украины! Умоляем, давайте остановим эту войну! У нас в Украине смертельная ситуация! Не пускайте! Спасите и ваших детей, и наших!, – заявила знаменитость.

Недавно Каменских опубликовала еще одно видеообращение, в котором призвала звезд российского шоубиза не просто писать посты с хештегом "Нет войне", а делать что-то еще, ведь одними публикациями в соцсетях войну не остановить!

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Также певица показывала фолловерам в соцсети ряд задержанных в Украине пленных солдат из РФ. Таким образом, Настя открывала глаза на правду людям, которые до сих пор не верят в войну.

Те, кто считает, что дети России на учениях, а не отправлены в Украину! Те, кто думает, что Украина сама на себя напала! Те, кто думают, что мир создается такой ценой! Или это цена мира? Нет! Спасать Украину не нужно! Спасать надо тех, кто этого не видит! Мы, Украина, не хотим этого! Мы хотим мира! Мы хотим покоя и добра в любой стране мира! Мы – за мир!

На днях Потап призвал Россию прекратить войну против Украины. Также Дорофеева попросила российских фанатов повлиять на ситуацию.