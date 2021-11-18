Каменских заинтриговала песней о прощании с прошлым: Каждый услышит в ней свою историю (видео)

Настя Каменских записала дуэт с Васей Демчуком / Фото: скриншот

И вот, Настя Каменских у себя в соцсетях рассказала, что уже завтра, 19 ноября, она презентует чувственный дуэт с молодым исполнителем Васей Демчуком. Певица опубликовала отрывок из нового трека Sorry.

Это песня о прощании с прошлым и о страсти, которая сжигает до тла. Каждый из вас услышит в ней свою историю, – подписала Настя новое видео в Instagram.

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В комментариях подписчики уже успели оценить отрывок трека.

"Я не перестать переслушивать часть где поет Настя"

"Очень красиво"

"Какая нежная песня. Я, конечно, редко когда наслаждаюсь лирикой, но эта песня очень приятная"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Настя Каменских активный пользователь соцсетей. Она часто делится красивыми снимками и получает много комплиментов. Рассказываем, в чем секрет ярких фото звезд в соцсетях.

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