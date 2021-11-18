Каменських заінтригувала піснею про прощання з минулим: Кожен почує у ній свою історію (відео)

Настя Каменських записала дует із Васею Демчуком / Фото: скриншот
І ось Настя Каменських у себе в соцмережах розповіла, що вже завтра, 19 листопада, вона презентує чуттєвий дует з молодим виконавцем Васею Демчуком. Співачка опублікувала уривок із нового треку Sorry.
Це пісня про прощання з минулим та про пристрасть, яка спалює до тла. Кожен із вас почує в ній свою історію, – підписала Настя нове відео в Instagram.
У коментарях підписники вже встигли оцінити уривок треку.
- "Я не перестаю переслуховувати частину де співає Настя"
- "Дуже красиво"
- "Яка ніжна пісня. Я, звичайно, рідко коли насолоджуюся лірикою, але ця пісня дуже приємна"
Настя Каменських – активний користувач соцмереж. Вона часто ділиться красивими знімками та отримує багато компліментів. Розповідаємо, у чому секрет яскравих фото зірок у соцмережах.
Дізнайтесь інші новини:
- Без косметики: як Настя Каменських виглядає поза сценою
- Оля Полякова заявила, що Потап – нарцис: Каменських заступилася за чоловіка .
- Влаштували фотополювання зі смартфоном Xiaomi 11Т : як пройшов осінній інстаміт у парку "Беремицьке"