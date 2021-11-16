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Каменских обняла незнакомца на загадочном фото: "Боже, кто это?"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
16 ноября, 11:10
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NK тщательно ведет соцсети и постоянно радует фанатов новыми постами и снимками. Но на этот раз певица как никогда заинтриговала поклонников и вызвала массу вопросов
Певица из-за фото с мужчиной вызвала массу вопросов в Сети.
Певица из-за фото с мужчиной вызвала массу вопросов в Сети. / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая недавно пленила зрителей "Маски" смелым декольте, опубликовала фотографию с мужчиной, и скорей всего это не Потап.

Настя Каменских опубликовала фото с загадочным мужчиной.
Настя Каменских опубликовала фото с загадочным мужчиной. / Фото: instagram.com/kamenskux

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На фото видно, как артистка обняла незнакомца, который стоит спиной к фотоаппарату. Судя по этому снимку можно лишь сказать, что это какой-то светловолосый юноша, возможно, новый артист, но другие подробности остались за кадром.

У каждого своя история 19.11, – подписала звезда фото в Instagram .

Вероятно, 19 ноября Каменских будет презентовать новый релиз с новым певцом. Но это только допущение, так ли это – узнаем со временем.

Пока фолловеры в комментариях начали угадывать, что это за мужчина на снимке, а также, что именно имела в виду Настя:

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  • Мне кажется, что это Веллбой.
  • Потап теперь с волосами?
  • Похудел Потап.
  • Ничего не понятно, но очень интересно)
  • Боже, кто это.
  • Что случилось? Кого ждем?
  • Обложка напоминает то время, когда еще была группа Потап и Настя.
  • Затылок не Дани Милохина?
Фото: Скриншот instagram.com/kamenskux

Кстати, недавно в интервью программе "Зірковий шлях" певец Петя Черный заявил, что именно благодаря ему познакомились Настя и Потап.

По словам артиста, в то время Алексей Потапенко искал вокалистку, а Настя имела конфликт с музыкальным продюсером Эдуардом Климом. Подробнее о судьбоносном совете артиста читайте в нашем материале.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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