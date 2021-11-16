Каменских обняла незнакомца на загадочном фото: "Боже, кто это?"

Настя Каменских, которая недавно пленила зрителей "Маски" смелым декольте, опубликовала фотографию с мужчиной, и скорей всего это не Потап.
На фото видно, как артистка обняла незнакомца, который стоит спиной к фотоаппарату. Судя по этому снимку можно лишь сказать, что это какой-то светловолосый юноша, возможно, новый артист, но другие подробности остались за кадром.
Далее по теме
У каждого своя история 19.11, – подписала звезда фото в Instagram .
Вероятно, 19 ноября Каменских будет презентовать новый релиз с новым певцом. Но это только допущение, так ли это – узнаем со временем.
Пока фолловеры в комментариях начали угадывать, что это за мужчина на снимке, а также, что именно имела в виду Настя:
- Мне кажется, что это Веллбой.
- Потап теперь с волосами?
- Похудел Потап.
- Ничего не понятно, но очень интересно)
- Боже, кто это.
- Что случилось? Кого ждем?
- Обложка напоминает то время, когда еще была группа Потап и Настя.
- Затылок не Дани Милохина?
Кстати, недавно в интервью программе "Зірковий шлях" певец Петя Черный заявил, что именно благодаря ему познакомились Настя и Потап.
По словам артиста, в то время Алексей Потапенко искал вокалистку, а Настя имела конфликт с музыкальным продюсером Эдуардом Климом. Подробнее о судьбоносном совете артиста читайте в нашем материале.
Еще новостей о звездах:
- Без косметики: как Настя Каменских выглядит вне сцены (фото).
- ТОП украинских музыкантов , которые неожиданно начали петь на государственном языке (видео).