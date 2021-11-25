Слава Каминская призналась, что поднимала руку на свою коллегу из НЕАНГЕЛОВ

Слава Каминская ответила на обвинения коллеги / Фото: Инстаграм

Конфликт между артистками начался, когда Вика в соцсети выложила видео, где отрезает кусок торта с изображением Славы Каминской. Смеюха написала, что такой шутливый сюрприз подарили ей поклонники. В ответ, Слава осудила такой поступок и назвала его просто хайпом.

Позже Вика рассказала, что иногда коллега могла проявлять физическое насилие по отношению к ней.

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Было такое, что человек эмоционально не справлялся, и она могла меня действительно ударить. Это было в автобусе, я помню когда-то опоздала. Я легла на кровать и увидела человека, который набросился на меня с кулаками. Это было больно физически и морально, – призналась Смеюха в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Вика из НЕАНГЕЛОВ рассказала, как Слава Каминская поднимала на нее руку / Фото: instagram.com/neangely.official

В своем недавнем интервью Каминская подтвердила слова Смеюхи, но объяснила, что тогда она ее очень разозлила своей безответственностью.

Вика опоздала на 40 минут. Я сидела ее ждала на восьмом месяце беременности с вот таким животом. Ехать хрен знает куда. Я сказала: "Имей уважение к моему положению". Она ответила: "А что беременность – болезнь?" Я говорю: "Еще раз такое скажешь – дам в тыкву". Ну, а дальше я уже не помню, у меня штора упала, – рассказала Слава.

Также исполнительница призналась, что за 15 лет совместной работы, у них с Викторией случались разные ситуации – не всегда виноватой была только она.

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