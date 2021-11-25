Слава Камінська зізналася, що піднімала руку на свою колегу з НЕАНГЕЛІВ

Слава Камінська відповіла на звинувачення колеги / Фото: Инстаграм

Конфлікт між артистками розпочався, коли Віка у соцмережі виклала відео, де відрізає шматок торта із зображенням Слави Камінської. Сміюха написала, що такий жартівливий сюрприз подарували їй шанувальники. У відповідь Слава засудила такий вчинок і назвала його просто хайпом.

Пізніше Віка розповіла, що інколи колега могла проявляти фізичне насильство по відношенню до неї.

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Було таке, що людина емоційно не справлялася, і вона могла мене справді вдарити. Це було в автобусі, я пам'ятаю колись запізнилася. Я лягла на ліжко і побачила людину, яка накинулася на мене з кулаками. Це було боляче фізично та морально, – зізналася Сміюха у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Віка з НЕАНГЕЛІВ розповіла, як Слава Камінська піднімала на неї руку / Фото: instagram.com/neangely.official

У своєму недавньому інтерв'ю Камінська підтвердила слова Сміюхи, але пояснила, що тоді вона її дуже розлютила своєю безвідповідальність.

Віка запізнилася на 40 хвилин. Я сиділа на неї чекала на восьмому місяці вагітності з ось таким животом. Їхати хрін знає куди. Я сказала: "Май повагу до мого стану". Вона відповіла: "А що вагітність – хвороба?" Я кажу:" Ще раз таке скажеш – дам у обличчя". Ну а далі я вже не пам'ятаю, у мене штора впала, – розповіла Слава.

Також виконавиця зізналася, що за 15 років спільної роботи, у них із Вікторією траплялися різні ситуації – не завжди винною була лише вона.

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