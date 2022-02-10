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Шоу "Ранок з Україною" отмечает восьмой день рождения

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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10 февраля, 19:00
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Любимое шоу миллионов "Ранок з Україною", которое выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", празднует день рождения!
Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич
Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Время бежит неумолимо быстро. Кажется, что еще так недавно была премьера в эфире "Ранку з Україною", а сегодня для поклонников телеканала "Украина" особенная дата. Ровно 8 лет украинцы просыпаются с утренней программой и получают заряд эмоций и актуальной информации на день!

10 февраля программа "Ранок з Україною" отмечает День рождения. В праздничный день не обошлось без сюрпризов, в прямом эфире канала "Украина" искренние поздравления любимому шоу оставили самые известные люди страны – Оля Цибульская, Позитив, Анна Добрыднева, Камалия, Gena Viter и Мила Кузнецова.

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Ведущие шоу
Ведущие шоу "Ранок з Україною" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Мы и наша страна просыпаемся вместе с вашим шоу! Вам сегодня 8 лет, и каждое утро вы воплощаете невероятно крутую работу! Поздравляем всю команду с отличным праздником, знайте, только ради вас мы можем просыпаться в 6 часов утра! Желаем вам креативных сюжетов, миллионы просмотров и счастливых зрителей!

– записали коллективное приветствие звезды.

Такой светлой и народной программу делают ее ведущие Лилия Ребрик, Григорий Герман, Анатолий Анатолич, Ирина Хоменко и Александр Шадров. Для них утреннее шоу стало проводником для общения с украинцами, обмена мнениями и советами, воплощением зрительских мечт.

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Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич
Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

С Днем рождения, наш любимый "Ранок з Україною"! Нам сегодня 8 лет, из них я уже 4,5 года просыпаюсь в 4:07, чтобы пожелать зрителям "Доброго утра", чтобы поделиться новостями, советами, чтобы улыбнуться вместе с Вами! – написала ведущая программы Лилия Ребрик в своем Instagram. – Я счастлива! А хорошее настроение – это залог удачного дня! Спасибо, что просыпаетесь с нами!

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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