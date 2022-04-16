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Любимые сериалы и программы канала "Украина" возвращаются в эфир "Индиго TV"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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16 апреля, 10:48
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С понедельника, 18 апреля, любимые проекты канала "Украина", имеющие миллионы поклонников, возвращаются к зрителям в эфире телеканала "Индиго TV"
На "Индиго TV" зрители смогут посмотреть любимые проекты телеканала "Украина"
На "Индиго TV" зрители смогут посмотреть любимые проекты телеканала "Украина" / Фото: пресс-служба

В эфире будут выходить "Ранок з Україною", "Зірковий шлях", "Місія: краса", "Свекруха чи невістка", а также сериалы собственного производства.

С первого дня войны канал "Украина" приступил к борьбе на информационном фронте. Мы были и остаемся одним из производителей и трансляторов марафона "Єдині новини". В то же время мы чувствуем большой общественный запрос на дополнительный контент, помогающий адаптироваться в новых реалиях, обустроить жизнь в условиях военного времени, оказывающий эмоциональную поддержку, – говорит директор телеканала "Украина" Виктория Корогод.

Проекты канала "Украина" возвращаются в эфир на "Индиго TV"
Проекты канала "Украина" возвращаются в эфир на "Индиго TV" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Мы уже запустили на наших YouTube-каналах обновленные "Ранок з Україною" и "Зірковий шлях", запускаем в эту субботу "Говорить Україна. Хроніки незламності", и мы видим высокий интерес к этим проектам. На мой взгляд, запуск любимых программ и сериалов канала "Украина" в эфире "Индиго TV" будет иметь важный терапевтический эффект – будет помогать людям эмоционально, психологически восстанавливаться в условиях этой страшной, изнурительной войны", – делится директор телеканала "Украина" Виктория Корогод.

Любимые ведущие канала "Украина" – Лилия Ребрик, Григорий Герман, Ирина Фролова, Анатолий Анатолич, Ильяс Сахтара – вместе со своими зрителями будут проживать сложные реалии войны, знакомить с историями мужества и сопротивления украинцев, говорить о пути к победе и вклад в нее каждого украинца, будут поддерживать, информировать, делиться полезными советами.

Зрители канала "Украина" снова увидят любимых ведущих
Зрители канала "Украина" снова увидят любимых ведущих / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ежедневно в эфир будут выходить премьерные выпуски "Зіркового шляху" в специальном формате, актуализированном для военного времени.

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"Ранок з Україною", которое на этой неделе вернулось к зрителям на Youtube-канале, в эфире "ИндигоTV" будет выходить трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу в 09:01.

С понедельника по пятницу зрителей ждут любимые выпуски мейковер-шоу "Місія: краса", кулинарного шоу "Свекруха чи невістка", тайны "Реальной мистики" с Андреем Дебриным, расследование "Агентов справедливости".

Также в эфире "Индиго TV" будут выходить любимые сериалы канала "Украина". Уже со следующей недели к зрителям возвращаются медицинская драма "Черговий лікар", первый украинский сериал о спасателях "Виклик", мелодрама "Обручка з рубіном".

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Телеканал Украина продолжит работать в формате "Єдині новини" и будет помогать держать информационный фронт.

Напомним, шоу "Ранок з Україною" отметило восьмой день рождения.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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