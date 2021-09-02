Канье Уэст признался в изменах Ким Кардашьян – инсайдер

Канье Уэст рассказал об изменах Ким Кардашьян / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян и Канье Уэст не называли официальную причину развода. В Сети поговаривают, что звезда реалити-шоу устала от постоянных выходок супруга. Теперь же инсайдеры рассказали об изменах Канье, когда он состоял в отношениях с Ким.
В своей неверности рэпер признался в песни Hurricane из нового альбома Donda. В треке есть такие слова:
Вот он я, слишком богатый, иду с новой цыпочкой.
И я знаю, в чем правда. Я все еще гуляю, даже после двух детей,
Инсайдер подтвердили Page Six, что именно этими строчками Канье можно считать признанием.
Эта песня в некотором роде его свидетельство обо всем, что он сделал неправильно, и о том, что он несет ответственность за распад их брака, – сказал инсайдер.
Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У Ким и Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.
Ранее инсайдеры рассказали, что пара хочет возобновить отношения.
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