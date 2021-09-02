Каньє Вест зізнався в зрадах Кім Кардаш'ян – інсайдер

Каньє Вест розповів про зради Кім Кардаш'ян / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест не називали офіційну причину розлучення. У Мережі подейкують, що зірка реаліті-шоу втомилася від постійних витівок чоловіка. Тепер же інсайдери розповіли про зради Каньє, коли він перебував у шлюбі з Кім.

У своїй невірності репер зізнався в пісні Hurricane з нового альбому Donda. У треку є такі слова:

Ось він я, занадто багатий, йду з новою кралею.

І я знаю, у чому правда. Я все ще гуляю, навіть після двох дітей.

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kanyewestt_official/

Інсайдер підтвердив Page Six, що ці рядки Каньє можна вважати зізнанням.

Ця пісня в певному сенсі його свідчення про все, що він зробив неправильно, і про те, що він несе відповідальність за розпад їхнього шлюбу, – сказав інсайдер.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян та Каньє Вест уклали шлюб у 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і Псалм.

Раніше інсайдери розповіли, що пара хоче відновити стосунки.

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