Ким Кардашьян пожаловалась на сравнение с Кейт Миддлтон: Сидела дома и плакала

Ким Кардашьян призналась, почему во время первой беременности не любила, когда ее сравнивали с Кейт Миддлтон

Почему Ким Кардашьян не любит вспоминать свою беременность / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kensingtonroyal

Что может быть общего у Ким Кардашьян и Кейт Миддлтон? Оказывается, звезда реалити-шоу не любит вспоминать свою первую беременность из-за того, что ее часто сравнивали с Кейт Миддлтон. Об этом пишет Metro/

Реклама

В 2013 году Ким ждала ребенка от рэпера Канье Уэста – дочь Норт. В то же время супруга принца Уильяма носила под сердцем их первенца – принца Джорджа.

Ким Кардашьян очень переживала из-за трансформации своего тела во время беременности. А СМИ обращали внимание, что у Кейт Миддлтон был аккуратный животик, в то время как Ким выглядела иначе.

Пресса была жестока ко мне. Это было действительно безумно. Они всегда сравнивали меня с Кейт Миддлтон, чтобы сказать: "Кейт худая, а Ким – толстая". Худая против толстой. Это было так противно, – рассказывает Кардашьян.

Ким Кардашьян рассказала, почему ее сравнивали с Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Из-за беременности звезда реалити-шоу очень эмоционально реагировала на хейт.

Это убило мою самооценку. Я действительно не могу поверить, что это было приемлемо и что это было нормально. Я сидела дома и все время плакала, – рассказала Ким.

Реклама

Звезды рассказали о своих предрассудках во время беременности – смотрите в сюжете:

Другие новости о Ким Кардашьян: