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Ким Кардашьян пожаловалась на сравнение с Кейт Миддлтон: Сидела дома и плакала

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
13 августа, 11:09
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Ким Кардашьян призналась, почему во время первой беременности не любила, когда ее сравнивали с Кейт Миддлтон
Почему Ким Кардашьян не любит вспоминать свою беременность
Почему Ким Кардашьян не любит вспоминать свою беременность / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/kensingtonroyal

Что может быть общего у Ким Кардашьян и Кейт Миддлтон? Оказывается, звезда реалити-шоу не любит вспоминать свою первую беременность из-за того, что ее часто сравнивали с Кейт Миддлтон. Об этом пишет Metro/

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В 2013 году Ким ждала ребенка от рэпера Канье Уэста – дочь Норт. В то же время супруга принца Уильяма носила под сердцем их первенца – принца Джорджа.

Ким Кардашьян очень переживала из-за трансформации своего тела во время беременности. А СМИ обращали внимание, что у Кейт Миддлтон был аккуратный животик, в то время как Ким выглядела иначе.

Пресса была жестока ко мне. Это было действительно безумно. Они всегда сравнивали меня с Кейт Миддлтон, чтобы сказать: "Кейт худая, а Ким – толстая". Худая против толстой. Это было так противно, – рассказывает Кардашьян.

Ким Кардашьян рассказала, почему ее сравнивали с Кейт Миддлтон
Ким Кардашьян рассказала, почему ее сравнивали с Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Из-за беременности звезда реалити-шоу очень эмоционально реагировала на хейт.

Это убило мою самооценку. Я действительно не могу поверить, что это было приемлемо и что это было нормально. Я сидела дома и все время плакала, – рассказала Ким.

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Звезды рассказали о своих предрассудках во время беременности – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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