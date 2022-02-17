Капитан полиции, танцовщица NK и финалистка "Мисс Украина": кто станет участницами нового сезона "Холостяк"

Стали известны первые участницы Холостяка-12 / Фото: пресс-служба СТБ
Пока Холостяк Алексей Топольский делится своими секретами для первого свидания, зрители уже могут познакомиться с первыми претендентками на его сердце.
Так, телеканал СТБ поделился первой визиткой участницы. Ею стала капитан полиции Елена Сычова.
Из анонса уже понятно, что Елена девушка не простая и готова бороться за Алекса всеми возможными способами. На первую вечеринку она эффектно появилась верхом на байке и заковала холостяка в наручники.
Кто еще стал участницами проекта "Холостяк-12"?
Уже стали известны имена и других участниц нового сезона. И хотя визиток девушек еще не показали, мы уже можем познакомиться с ними поближе.
Аделина Дели
Поучаствовать в романтическом реалити решила 20-летняя Аделина Дели, которую многие уже знают по проекту "Танцы со звездами".
Девушка занимается хореографией и танцует в балете Насти Каменских.
Юлия Карпец
Еще одной претенденткой на сердце холостяка в 12 сезоне будет не просто модель, а обладательница титула "Мисс Западная Украина 2017" и финалистка "Мисс Украина 2017".
Судя по социальным сетям Юлии, она очень любит путешествовать и активно ведет свой профиль. Хотя, глядя на фото холостячки, не скажешь, что ее сердце свободно. Карпец часто делится фото с огромными букетами и подарками.
Роксолана
Третьей участницей шоу стала визажист из Киеве Роксолана. Девушка уже несколько лет занимается мейкапом и делится видео-уроками в своем Instagram-блоге.
Холостяк Алексей Топольский пообещал раскрыть все секреты девушек в новом сезоне проекта. Напомним, что премьера 12 сезона шоу "Холостяк" состоится 4 марта.
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