Картина Макса Барских появилась рядом с работой легендарного Бэнкси в США (фото)

Картину Макса Барских показывают на выставке в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/max_barskih

Макс Барских использует все возможные способы, чтобы помочь своей стране. Он гастролирует с благотворительными турами, доносит миру правду о войне и даже вступил в ряды ВСУ и отрекся от карьеры на России, где он был мегапопулярным артистом.

Во время поездки в США Максу Барских предложили нарисовать картину, посвященную Украине. Так, артист создал картину Colours Of Freedom ("Цвета Свободы"). Холст стал частью арт-проекта артиста Nick Vangard.

Картина Барских / Фото: instagram.com/max_barskih

Картину Макса Барских показывают на выставке The LIITA Effect в Лос-Анджелесе вместе с работами других художников – Майка Ридера, Найлы Опьянги, Гуччи Хост, Аби Салами, а также знаменитого Бэнкси.

Это только начало. Уже есть идеи для будущей серии картин. За время создания она успела стать родным, как ребенок. Надеюсь, она найдет своего владельца и будет дарить ощущение свободы и силы, – написал Барских.

Групповую выставку The LIITA Effect представляет фонд Particle Foundation. Ее кураторами являются Даниэль Сьерра Домингес и Бэйли Суэйд. Кстати, название выставки связано с культовым шедевром Бэнкси Love Is In The Air 2003 года. Это один из сильнейших антивоенных образов современности.

Картина Бэнкси

Выставку можно посетить с 3 по 7 июня по адресу 6150 Wilshire Blvd. А саму картину Барских по желанию можно приобрести. Часть средств по продаже пойдет на гуманитарную помощь украинцам.

Справка:

Бэнкси – псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена, сообщает "Википедия".

Недавно Макс Барских представил еще один трек на украинском языке о войне. Новая композиция называется "Чекай мене".

Месяц назад певец выпустил разрывной хит Don't f*ck with Ukraine для поддержки боевого духа.