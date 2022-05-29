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Макс Барских растрогал фанатов новой песней о войне – это нужно услышать!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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29 мая, 12:48
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Макс Барских представил еще один трек на украинском языке о войне. Новая композиция "Чекай мене" растрогала фанатов исполнителя
Макс Барских представил новую песню на украинском языке
Макс Барских представил новую песню на украинском языке / Фото: instagram.com/max_barskih

Украинский певец Макс Барских, который недавно сделал неожиданное заявление о своем творчестве на конференции Billboard Music Awards 2022 в Лас-вегасе, посвятил еще один трек войне в Украине и разлуке с любимыми.

Трогательная композиция "Чекай мене" стала второй украиноязычной песней в карьере артиста. Отрывком из трека певец поделился на свое странице в Instagram.

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Когда я ездил по Украине, я видел людей: женщин, мужчин, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. Песня "Чекай мене" родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Потому что мы можем сделать ее лучше, – представил композицию Барских.

Новый трек артиста до глубины души тронул его фанатов – под публикацией Барских появилось десятки комментариев от его поклонников, которым строчки из песни попали в самое сердце.

  • "Так красиво, но очень грустно"
  • "Очень трогательно"
  • "Песня – в самое сердце!"
  • "Прекрасная и душевная песня"
Скриншот – instagram.com/max_barskih

Ранее певица Светлана Тарабарова и Макс Пташник записали пронзительный трек о любви и силе во время войны с символичным названием "Бо ти моя Азовсталь!".

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