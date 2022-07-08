Суддя підтримав принца Гаррі у битві проти таблоїду. У чому оббрехали онука Єлизавети ІІ?

Британські ЗМІ опублікували статтю ще у лютому. Чоловікові Меган Маркл нічого не залишалося як піти до суду. Подробиці у матеріалі

Герцог Сассекський продовжує судитися з таблоїдами / Фото: Колаж: Сьогодні

Герцогам Сассекським не звикати наймати команду адвокатів та подавати позови проти таблоїдів. Найчастіше дістається британським. Піддані королеви Єлизавети люблять читати про скандальну парочку, яка розірвала стосунки із сім'єю та переїхала до Каліфорнії. Наприкінці 2021 року Меган Маркл виграла справу проти таблоїду "Mail on Sunday. А тепер і принц Гаррі взяв вверх над редакцією скандального ЗМІ, повідомляє "The Sun".

У лютому цього року видання опублікувало статтю під заголовком: "Ексклюзив: як принц Гаррі намагався зберегти в секреті свій судовий позов з урядом через охоронців ... а потім — лише за кілька хвилин після того, як ситуація вийшла з-під контролю, — його піар-машина спробувала видбілити суперечки".

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Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі вважає, що слова редакції таблоїда завдали не лише серйозної шкоди його репутації, але й змусили його страждати. Адвокати герцога Сассекського заявили, що в статті були помилкові твердження про те, що їх клієнт брехав і маніпулював громадською думкою.

Явні ознаки наклепу у бік онука Єлизавети Другої побачив і верховний суддя Ніклін.

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Стаття не містить такого прямолінійного твердження (ред. – про заголовок). Гіпотетично, розумний читач насправді зрозумів би різницю між розкручуванням фактів та брехнею, – поділився своїми висновками Ніклін.

Винесене сьогодні, 8 липня, судове рішення є першим етапом позову герцога Сассекського про наклеп проти таблоїду. Тепер видавець має подати свій захист у справі. Однак після підтримки верховного судді, у принца Гаррі шанси на перемогу зросли в рази.

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