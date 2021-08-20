Киркоров пришел на Новую волну с очень дорогой сумкой Louis Vuitton (фото)

Киркоров пришел на "Новую волну" с сумкой за 39 тыс долларов / Фото: instagram.com/fkirkorov

Эпатировать публику – любимое занятие российского певца. Филипп всегда надевает все самое яркое и "кричащее" на красные дорожки, концерты и телешоу.

На "Новой волне" артист появился в рваных джинсах и изумрудной рубашке, дополнив свой аутфит той самой сумкой в форме самолета из мужской коллекции Louis Vuitton.

Мой самолет Louis Vuitton – символ объединения стран и народов на главном фестивале, – подписал Бедросович снимки, опубликованные в его Instagram-профиле.

Эта сумка с фирменной фурнитурой и лого Louis Vuitton стоит 39 тысяч долларов, а это более миллиона гривен.

Сумка-самолет Louis Vuitton / Фото: LOUIS VUITTON

Не самая практичная, эта сумка, представленная в начале этого года, стала мемом в Сети. Пользователи обсуждали, что она стоит как настоящий самолет и вообще выглядит достаточно странно.

Ну, зато Филипп Киркоров оценил)