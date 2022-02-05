Кароль, Каменских, Монатик и Барских – самые стильные звезды, по мнению украинцев

Украинцы назвали самую стильную звезду / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/kamenskux, instagram.com/max_barskih, instagram.com/tina_karol

Знаменитости бросают все силы на то, чтобы выглядеть в соответствии с трендами. Кто-то обращается к стилистам за советами и рекомендациями, а у кого-то получается быть иконой стиля органически. У кого из украинских звезд это выходит лучше всех, помог установить новый опрос "Сегодня", который провела исследовательская компания Gradus.

Так, свежие данные гласят, что жители городов Украины с населением 50к+ в возрасте 18-60 лет выбирают из предложенного списка наиболее стильной звездой украинского шоу-бизнеса среди женщин Настю Каменских (23%) и Тину Кароль (16%).

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Тина Кароль и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/tina_karol

Что касается мужчин, опрошенные наиболее часто отмечали Монатика (22%) и Макса Барских (14%).

Дмитрий Монатик и Макс Барских / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/max_barskih

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Сомнений нет: эти артисты задают тренды!

Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research в партнерстве с телеканалом "Украина" методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 2 февраля 2022 года с 12:05 по 15:25. Размер выборки: 1000 респондентов.

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Для справки:

Gradus – система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

– система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.

Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и более.

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Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Напомним, ранее опрос установил самую надоевшую звезду.