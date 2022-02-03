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Тина Кароль стала первым членом жюри Нацотбора на "Евровидение" от Украины

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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3 февраля, 18:05
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Финал Национального отбора на "Евровидение-2022" состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля. А сегодня было названо имя первого члена жюри
Тина Кароль в жюри Нацотбора
Тина Кароль в жюри Нацотбора / Фото: instagram.com/tina_karol

Сегодня день новостей от Тины Кароль. Утром мы писали, что артистка заняла высокий пост в университете Михаила Поплавского, а несколько минут назад Общественный вещатель объявил имя первого члена жюри Национального отбора на Евровидение-2022. И это снова певица Тина Кароль.

На данный момент неизвестно, кто еще с Тиной Кароль сядет за судейский стол, но их имена будут оглашены в ближайшие несколько дней. Также в 2020-м году артистка уже была членом жюри Национального отбора, поэтому знает, что к чему на грядущем мероприятии.

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У Тины Кароль уже есть опыт судейства
У Тины Кароль уже есть опыт судейства / Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, что у Тины Кароль также есть опыт участия и подготовки к "Евровидению", ведь в 2006 году она представляла Украину с песней Show me your love. Тогда она заняла 7-е место.

Давайте вспомним выступление Тины Кароль на "Евровидении" в 2006-м году.

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Напомним, финал Национального отбора на "Евровидение-2022" состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 18:30. Не пропустите!

Также читайте, почему Сергей Притула отказался быть ведущим Нацотбора.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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