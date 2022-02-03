Тина Кароль стала первым членом жюри Нацотбора на "Евровидение" от Украины

Финал Национального отбора на "Евровидение-2022" состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля. А сегодня было названо имя первого члена жюри

Тина Кароль в жюри Нацотбора / Фото: instagram.com/tina_karol

Сегодня день новостей от Тины Кароль. Утром мы писали, что артистка заняла высокий пост в университете Михаила Поплавского, а несколько минут назад Общественный вещатель объявил имя первого члена жюри Национального отбора на Евровидение-2022. И это снова певица Тина Кароль.

На данный момент неизвестно, кто еще с Тиной Кароль сядет за судейский стол, но их имена будут оглашены в ближайшие несколько дней. Также в 2020-м году артистка уже была членом жюри Национального отбора, поэтому знает, что к чему на грядущем мероприятии.

Реклама

У Тины Кароль уже есть опыт судейства / Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, что у Тины Кароль также есть опыт участия и подготовки к "Евровидению", ведь в 2006 году она представляла Украину с песней Show me your love. Тогда она заняла 7-е место.

Давайте вспомним выступление Тины Кароль на "Евровидении" в 2006-м году.

Реклама

Напомним, финал Национального отбора на "Евровидение-2022" состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 18:30. Не пропустите!

Также читайте, почему Сергей Притула отказался быть ведущим Нацотбора.