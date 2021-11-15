"Колхоз снова в эфире": Наташа Королева в нелепом наряде насмешила поклонников (фото)

Наташа Королева в нелепом наряде насмешила поклонников. / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева, которая недавно озадачила Сеть видео с детской коляской, примерила эльфийские ушки, которыми прошлым летом хвастался ее сын Архип. Также на ней была странная дубленка, похожая на детскую.

Артистка заявила, что она словно попала в мир трилогии "Властелин колец".

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По следам "Властелина колец" – подписала фото звезда в Instagram .

Наташа Королева снова подверглась критике в Сети. / Фото: instagram.com/koroleva__star

Однако Королеву в таком наряде поклонники оценили. Более того, артистку раскритиковали за такой образ.

Не успела жена Тарзана оправдаться за прошлые ошибки, как сразу вынуждена была снова отвечать на злые комментарии:

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Село из Наташи и ее мамочки так и не ушло, у нее хоть есть стилисты?

Колхоз снова в эфире.

Пора в тень, Наташа.

Наталья, как там хобиты поживают? Привет им.

Другие же фаны наоборот отметили, что артистка выглядит молодо и прекрасно:

Наташа, ты как всегда улыбчивая, яркая, красивая, позитивная и молодая!

Наташа – прелесть, и так будет всегда!

Как всегда девчонка.

Ну мило так.

Кратко об артистке

Наташа Королева – эстрадная певица, киноактриса и фотомодель. Также у нее есть звание заслуженной артистки России.

В 1989 году певица переехала из Киева в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1992 они поженились, а в 2001-м – разошлись.

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С 2001 года артистка начала жить с российским стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). Официально они оформили отношения в 2003 году.

У Натальи и Сергея есть 19-летний сын Архип. Еще у Королевой есть внебрачная двухлетняя дочь. Недавно стало известно, что певица дала свой генетический материал для суррогатной матери, чтобы у ее друга-гея был ребенок. Сейчас девочка живет в США вместе с отцом.

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