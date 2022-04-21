Каждая строчка – в самое сердце: Коля Серга опубликовал непростой, но вдохновляющий стих о победе

Это стихотворение стоит услышать каждому / Фото: instagram.com/thekolya/

Популярный артист Коля Серга – один из тех, кто и словом, и делом демонстрирует любовь к Украине и продолжает поддерживать боевой дух украинцев в самое непростое время, в момент, когда Россия напала на нашу страну.

На своей странице в Instagram артист, ранее посвящавший строки затонувшему российскому крейсеру, опубликовал душераздирающий стих, который невозможно читать без слез. Каждая строчка отзывается всем украинцам, ведь мы все пострадали от российского сапога.

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Как только мы победим,

Над сердцами осядет дым.

И я встречу снова твой взгляд

И твой взгляд будет другим.

И твой запах будет другим

Безупречным таким и родным.

И я буду дышать только им,

Как только мы победим.

Мы поднимем свой дом из руин

Встретим тех, кто вернётся живым,

Раны вымоем, снимем броню,

И дороги очистим от мин.

Ну а тем кто погиб в этой тьме

Мы оставим окно в тишине

Сквозь него они будут смотреть

И гордиться собою вдвойне.

В память им создадим новый мир,

В память им и во благо живым.

Мир сплетённый из нитей любви,

С высочайшего сорта людьми.

Мы врага показали как бить,

А теперь всех научим любить.

Наш пример миру необходим,

И поэтому мы победим.

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Коля Серга

Мы продолжаем верить в наших защитников и скорую победу!

Напомним, ранее Потап делился "полезным" советом от поэта Орлуши для российских оккупантов.

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