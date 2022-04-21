Кожен рядок – у саме серце: Коля Серга опублікував непростий, проте надихаючий вірш про перемогу

Цей вірш варто почути кожному / Фото: instagram.com/thekolya/

Популярний артист Коля Серга – один із тих, хто і словом, і ділом демонструє любов до України і продовжує підтримувати бойовий дух українців у найскладніший час, коли Росія напала на нашу країну.

На своїй сторінці в Instagram артист, раніше присвячував рядки затонулому російському крейсеру, опублікував несамовитий вірш, який неможливо читати без сліз. Кожен рядок відгукується всім українцям, адже ми всі постраждали від російського чобота.

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Как только мы победим,

Над сердцами осядет дым.

И я встречу снова твой взгляд

И твой взгляд будет другим.

И твой запах будет другим

Безупречным таким и родным.

И я буду дышать только им,

Как только мы победим.

Мы поднимем свой дом из руин

Встретим тех, кто вернётся живым,

Раны вымоем, снимем броню,

И дороги очистим от мин.

Ну а тем кто погиб в этой тьме

Мы оставим окно в тишине

Сквозь него они будут смотреть

И гордиться собою вдвойне.

В память им создадим новый мир,

В память им и во благо живым.

Мир сплетённый из нитей любви,

С высочайшего сорта людьми.

Мы врага показали как бить,

А теперь всех научим любить.

Наш пример миру необходим,

И поэтому мы победим.

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Коля Серга

Ми продовжуємо вірити в наших захисників та швидку перемогу!

Нагадаємо, раніше Потап ділився "корисною" порадою від поета Орлуші для російських окупантів.

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