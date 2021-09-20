Кондратюк возмутился выступлением Успенской в Киеве: Поклонница убийц украинцев

Игорь Кондратюк возмущен тем, что Любовь Успенская выступила в Киеве / Фото: instagram.com/kondratiuk_official
Игорь Кондратюк, который недавно раскритиковал выступление украинской певицы Ани Лорак в Одессе, считает, что Любови Успенской не стоит выступать в Украине.
Вчера российская певица Любовь Успенская дала сольный концерт во Дворце "Украина", чем вызвала возмущения не только Кондратюка, но и многих других украинцев. Несмотря на это, концерт артистки прошел с аншлагом.
Банальная дурочка – поклонница убийцы Х**ла. Какая с*ань в голове руководителей Дворца "Украина" и их кураторов? – написал Игорь в Facebook.
В комментариях ему ответили, мол, "спрос рождает предложение", на что Кондратюк ответил:
Как можно создавать спрос на поклонницу убийц украинцев? Это какое дерьмо должно быть в голове? – написал ведущий.
Игорь также отметил, что те, кто купил билеты на концерт – второстепенные по отношению к тем, кто разрешает Успенской и другим российским артистам, которые поддерживают политику Путина, выступать в Украине и предоставляют им площадки для концертов.
В комментариях многие пользователи Facebook согласились с Игорем, подчеркнув, что выступление Любови Успенской в Украине было неуместным.
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