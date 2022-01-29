Королева снова опозорилась: певица с мамой снимали афроамериканку на камеру и смеялись с нее (видео)

Мама Наташи Королевой снова опозорилась / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/mama_luda_star
Мы уже рассказывали, что Наташу Королеву и Тарзана заметили на вечеринке в Майами, где певица была без косметики и танцевала с несколькими мужчинами.
Уже несколько дней звездная пара гостит у мамы Наташи – Людмилы Порывай, которую часто хейтят в соцсетях. На этот раз женщина опозорилась, сфотографировавшись с темнокожей девушкой.
Наташа Королева опубликовала в сторис видео, на котором ее мама смеется с прохожей девушки. Сперва Людмила с ней позировала на камеру, а после сказала, что никогда не пропускает таких "кадров".
Мама с дочкой также обсуждали внешний вид незнакомки, не стесняясь в выражениях. "Я только вижу такой кадр, пропустить не могу", – сказала Людмила Порывай.
А недавно Наташа Королева с мамой устроили танцы под трек Насти Каменских. В ярких нарядах обе зажгли прямо на улице, а видео опубликовали в соцсетях.
@koroleva__star# – NK
Еще больше видео от звездной дочки и ее мамы мы собрали в одном материале.
Ранее также сообщалось, что Наташе Королевой на пять лет запретили посещать Литву. Это произошло потому, что артистка ездила в оккупированный Крым, хотя сама Королева это отрицает.