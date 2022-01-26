Танцы, мама и приколы: смешные видео Наташи Королевой в угоду трендам

Певица Наташа Королева регулярно оказывается в центре внимания в связи со своими высказываниями, а также эксцентричными выходками. В подтверждение мы собрали ее веселые видео, которые стали хитом в Сети

Певица любит повеселиться / Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева не сходит со страниц прессы. Обычно это из-за деталей личной жизни или скандалов (недавно ей запретили въезд в Литву). Так как интерес к персоне артистки не утихает, делимся с вами подборкой смешных видео Наташи Королевой, которые она публикует в соцсетях.

Артистка активно завоевывает TikTok, поэтому устраивает танцы под трендовые треки и движения флешмобов.

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Звезда также привлекает к съемкам своего сына Архипа. Парень хочет стать знаменитым, благо, тому способствует известная фамилия родителей и доступ к известным шоу, где можно себя проявить.

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Каждый отдых – еще один повод отснять новый контент.

И хотя звезда старается следовать всем трендам, судя по комментариям, у нее не всегда получается это делать органично.

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Периодически артистка вспоминает о корнях и делает ставку на украинские треки или ремиксы.

Нет сомнений, что Королева берет пример со своей мамы, Людмилы Порывай, которая в почтенном образе продолжает вести активный образ жизни, веселиться и демонстрировать все это в Сети.

Поклонники ждут от артистки новых приколов.

Также смотрите, как сейчас выглядит племянник Наташи Королевой.