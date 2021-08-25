Королева устроила танцы на стадионе под хит Монатика и Брежневой (видео)

Наташа Королева станцевала под песню Монатика и Веры Брежневой / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева активный пользователь соцсетей. Певица не обращает внимания на критику и делится новыми публикациями. Наташа Королева публикует фото не только с концертов и красных дорожек. В ее соцсетях можно найти видео и фото с домашних вечеринок, закулисья, отдыха. Певица не боится предстать перед публикой без макияжа.

На этот раз Наташа Королева решила устроить танцы под песню Веры Брежневой и Монатика "Вечериночка". Видео она опубликовала в TikTok.

#вечериночка на большой спортивной арене в Лужниках !!! Как вам такая тусовка?, – подписала видео певица.

В комментариях поклонники оценили танцы Королевой и засыпали комплиментами. Ну и как всегда были те, кому новая публикация артистки не понравилась.

"Красотка. Самая, самая"

"Зажигалочка наша любимая"

" Что со всеми творится? Артист это же искусство, а не кривляние! Наташа, ты же всегда была супер, тебе не идет! Лучше пой"

К слову, в Сети часто критикуют публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее.

Первые танцы звезд – подробности в сюжете:

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