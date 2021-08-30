Филипп Киркоров встретился с Джей Ло на светском показе в Италии (фото)

Филипп Киркоров и Дженнифер Лопес встретились в Италии / Фото: instagram.com/fkirkorov
Среди гостей были и Филипп Киркоров и Дженнифер Лопес. Известный российский певец не мог не похвастаться фото с голливудской звездой, которое он сделал на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеции.
У себя в Instagram Киркоров опубликовал фото с Джей Ло. Конечно образы знаменитостей были от Dolce & Gabbana.
Чао красотка Дженнифер Лопес. Мы модные убийцы. Продолжение следует, – подписал совместный снимок Киркоров.
Не скрывали своего восторга от фото не только подписчики Киркорова, но и друзья певца. Под публикаций комментарии оставили Оля Полякова, Ани Лорак, Дава, Эрика Герцег.
- "Она реально так выглядит? Бомба"
- "О Боже это космос"
- "Такие классные"
- "Два совершенства"
Отметим, Филипп Киркоров давний поклонник бренда Dolce & Gabbana. Артист давно сотрудничает с модным итальянским домом, а также дружит с дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.
К слову, на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеции собралось много знаменитостей – Анна Винтур, Моника Беллучи, Кортни Кардашьян, племянница принцессы Дианы Китти Спенсер.
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