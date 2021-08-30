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Филипп Киркоров встретился с Джей Ло на светском показе в Италии (фото)

Элина Пелешенко
30 августа, 07:45
Доменико Дольче и Стефано Габбана собрали множество знаменитостей в Венеции на презентации новой коллекции своего бренда

Филипп Киркоров и Дженнифер Лопес встретились в Италии / Фото: instagram.com/fkirkorov

Среди гостей были и Филипп Киркоров и Дженнифер Лопес. Известный российский певец не мог не похвастаться фото с голливудской звездой, которое он сделал на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеции.

У себя в Instagram Киркоров опубликовал фото с Джей Ло. Конечно образы знаменитостей были от Dolce & Gabbana.

Филипп Киркоров опубликовал фото с Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/fkirkorov

Чао красотка Дженнифер Лопес. Мы модные убийцы. Продолжение следует, – подписал совместный снимок Киркоров.

Не скрывали своего восторга от фото не только подписчики Киркорова, но и друзья певца. Под публикаций комментарии оставили Оля Полякова, Ани Лорак, Дава, Эрика Герцег.

  • "Она реально так выглядит? Бомба"
  • "О Боже это космос"
  • "Такие классные"
  • "Два совершенства"

Отметим, Филипп Киркоров давний поклонник бренда Dolce & Gabbana. Артист давно сотрудничает с модным итальянским домом, а также дружит с дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.

К слову, на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеции собралось много знаменитостей – Анна Винтур, Моника Беллучи, Кортни Кардашьян, племянница принцессы Дианы Китти Спенсер.

Где и когда звезды встречали своих кумиров – смотрите в сюжете:

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