Королевский выход: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили премьеру фильма о Джеймсе Бонде (фото)

Члены королевской семьи посетили премьерный показа фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" / Фото: Getty Images
В Британии состоялась премьера фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Выход картины из-за пандемии постоянно переносился, так что премьерный показ стал настоящим светским событием.
По традиции последние премьерные показы фильмов об агенте 007 проходят в Лондоне и их обязательно посещают члены королевской семьи. На мероприятие пришли Кейт Миддлтон и принц Уильям, принц Чарльз с супругой Камиллой.
Для светского выхода герцогиня Кембриджская выбрала платье Jenny Packham в пол, расшитое пайетками и камнями разных цветов.
Камилла на премьерном показе появилась в голубом платье с нежной вышивкой бисером.
Перед премьерой фильма о Бонде члены королевской семьи пообщались с исполнителем главной роли — Дэниелом Крейгом, Рами Малеком и Леа Сейду
Напомним, что "Не время умирать" — последний фильм, в котором роль Бонда сыграл Дэниель Крейг.
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