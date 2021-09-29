Королівський вихід: Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали прем'єру фільму про Джеймса Бонда (фото)

Члени королівської сім'ї відвідали прем'єрний показу фільму про Джеймса Бонда "Чи не час помирати" / Фото: Getty Images

У Британії відбулася прем'єра фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати". Вихід картини через пандемію постійно переносили, оскільки прем'єрний показ став справжньою світською подією.

За традицією останні прем'єрні покази фільмів про агента 007 проходять в Лондоні і їх обов'язково відвідують члени королівської сім'ї. На захід прийшли Кейт Міддлтон і принц Вільям, принц Чарльз із дружиною Каміллою.

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Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Для світського виходу герцогиня Кембриджська вибрала сукню Jenny Packham до підлоги, розшиту паєтками і камінням різних кольорів.

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Камілла на прем'єрний показ прийшла в блакитній сукні з ніжною вишивкою бісером.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Перед прем'єрою фільму про Бонда члени королівської сім'ї поспілкувалися з виконавцем головної ролі – Денієлом Крейгом, а також із Рамі Малеком і Леєю Сейду.

Нагадаємо, що "Не час помирати"- останній фільм, в якому роль Бонда зіграв Денієл Крейг.

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